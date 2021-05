Majątek Szydło. Była premier reaguje na tekst Onetu

Onet opublikował materiał poświęcony najnowszemu oświadczeniu majątkowemu Beaty Szydło. Wynika z niego, że dochód byłej premier z tytułu wykonywania mandatu europosła wyniósł w 2020 roku około 483 tys. zł, czyli średnio 40 tys. zł miesięcznie.

W porównaniu do 2019 roku zwiększyły się również jej oszczędności. Na koniec ubiegłego roku Szydło miała 78,8 tys. zł oraz 119,2 tys. euro. (535 tys. zł) – podano w artykule.

Dziennikarze portalu wyliczyli, że w sumie stan posiadania Szydło wynosi obecnie ponad 600 tys. zł, ale sumując oszczędności z nieruchomościami oraz samochodami (Audi Q3 i Audi A6) można oszacować, że majątek byłej premier opiewa na ok. 1,5 mln.

Szydło odpowiada

Tekst zamieszczony w Onecie zatytułowano: "Ile zarobiła Beata Szydło w Parlamencie Europejskim? Była premier stała się milionerką". W niedzielę rano do artykułu odniosła się sama Szydło. "Widzę, że w mediach kolejny dzień «szydłologii». Wszyscy europosłowie z Polski i innych krajów zarabiają tyle samo" – napisała była premier.

Wcześniej podobny komentarz zamieścił na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. "Jeśli słowo «populizm» ma jeszcze sens, to jest właśnie jego krzyczący przykład. Beata Szydło zarobiła dokładnie tyle samo, co każdy inny europoseł. Czyli niewiele w porównaniu z Tuskiem, Bieńkowską czy Januszem Lewandowskim. Prymitywne szczucie. Gratulacje" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

Kariera w polityce

Beata Szydło była prezesem Rady Ministrów w latach 2015–2017. W 2019 roku wystartowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego i osiągnęła rekordowy wynik w skali kraju – prawie 526 tys. głosów. W kwietniu minister kultury Piotr Gliński powołał ją w skład Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Doprowadziło to do rezygnacji kilku dotychczasowych członków rady.

