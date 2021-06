UE nałoży sankcje na 86 białoruskich urzędników i firm

Informację o nałożeniu sankcji przekazał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell.

Sankcje na 86 urzędników

– Decyzja o tym, kiedy wprowadzić sankcje gospodarcze, zostanie przedstawiona Radzie Europejskiej – zaznaczył działacz Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu.

Nowe sankcje na członków białoruskiego reżimu mają stanowić kolejną próbę wywarcia presji na ekipę Aleksandra Łukaszenki. Restrykcje obejmą 8 przedsiębiorstw i instytucji państwowych oraz 76 białoruskich urzędników. Na liście znajdują się m.in. minister transportu i obrony narodowej.

Z kolei w piątek państwa członkowskie Unii uzgodniły wstępnie zakres sankcji gospodarczych na białoruski sektor bankowy i naftowy.

Porwanie Pratasiewicza

Unijne sankcje na Białoruś są konsekwencją wydarzeń na lotnisku w Mińsku. W maju białoruskie służby wymusiły awaryjnie lądowanie samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna. Na pokładzie maszyny znajdował się znany białoruski opozycjonista Roman Pratasiewicz, który został zatrzymany i trafił do aresztu, w którym pozostaje do dziś.

Stanowisko wobec działań reżimu Łukaszenki zajęli najważniejsi politycy w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że incydent na mińskim lotnisku jest kolejnym przykładem złamania przez Białoruś prawa międzynarodowego. Polityk domaga się także zdecydowanych działań wobec władz w Mińsku.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki ocenił, że działania Mińska to "bezprecedensowy akt terroryzmu państwowego". Szef polskiego rządu poprosił szefa Rady Europejskiej o rozszerzenie agendy nadzwyczajnego szczytu RE o punkt dotyczący Białorusi i wydarzeń na mińskim lotnisku.

Przywódcy państw UE zdecydowali o nałożeniu sankcji na białoruskie linie lotnicze.

