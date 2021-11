Prezydent: Polska jest gotowa do odparcia akcji służb Łukaszenki

Prezydent ocenił, że ostatnie wydarzenia pozwalają nam lepiej zrozumieć odwagę, męstwo i patriotyzm wszystkich pełniących służbę na polskiej granicy. Podkreślił, że nasz kraj stał się celem ataku hybrydowego sterowanego przez Łukaszenkę, który nie waha się brutalnie wykorzystywać gigantów z Bliskiego Wschodu do osiągnięcia swoich celów.

"Polska jest gotowa"

Następnie prezydent zaapelował o odpowiedzialność do polityków i mediów.

– Państwa słowa i działania mają olbrzymi wpływ nie tylko na to, co dzieje się na granicy, ale także na to, czy państwo polskie i społeczeństwo wyjdą z tej sytuacji silniejsze, czy też pozwolimy, by to inni rozstrzygali o naszych sprawach – mówił prezydent dodając, że Polska wielokrotnie deklarowała gotowość niesienia pomocy humanitarnej migrantom.

– Zapewniam, że Polska jest przygotowana do odparcia tej akcji służb reżimu Łukaszenki. Nasza Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Policja i inne służby są w stanie najwyższej gotowości. Jestem w stałym i bezpośrednim kontakcie z przywódcami państw naszego regionu, a także partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Stanowisko Rzeczypospolitej spotyka się tam z pełnym poparciem i zrozumieniem – zapewnił.

Andrzej Duda ostrzegł również przed przyzwalaniem na nielegalne przekraczanie granicy. Jak zaznaczył, spowodowałoby to dramatyczne konsekwencje zarówno dla Polski jak i całej Unii Europejskiej. – Dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi oszukanych przez Łukaszenkę szturmowałyby polską granicę. Oznaczałoby to jeszcze więcej ludzkich nieszczęść i tragedii – zapewnił.

Prezydent poruszył też wątek budowy zapory na granicy. Wskazał na konieczność przeprowadzenia tej inwestycji oraz zwrócił uwagę na słuszność decyzji o przyspieszeniu modernizacji służb mundurowych oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017 roku.

Szacunek do munduru

Pod koniec orędzia głowa państwa zwróciła uwagę na konieczność okazywania szacunku polskiemu mundurowi. – To szacunek dla Rzeczypospolitej, która łączy nas wszystkich w jedną wspólnotę. Bo Polska jest naszym wspólnym domem. Dbajmy o niego i pamiętajmy o tych, którzy go bronią i strzegą, którzy na co dzień służą naszemu państwu i każdemu z nas. Wspierajmy ich i bądźmy z nimi solidarni. W imię Niepodległej – apelował.

– Pamiętajmy każdego dnia o szacunku dla polskiego munduru. Niech żyje Polska! – zakończył swe przemówienie prezydent Andrzej Duda.

