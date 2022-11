Zwolnienia grupowe w Ringier Axel Springer. "Rozpoczną się 16 listopada"

W czwartek, 3 listopada sprawę opisał portal branżowy Press.pl. Według doniesień, zwolnienia grupowe w RASP "rozpoczną się 16 listopada". Podczas zmian personalnych w firmie "będą brane pod uwagę kryteria socjalne i przydatność do wykonywanej pracy". Selekcja ma przebiegać na podstawie kryteriów uzgodnionych przez spółkę ze związkami zawodowymi.

Zwolnienia w RASP

Przy zwolnieniach z Ringier Axel Springer Polska pod uwagę ma być brana sytuacja życiowa, finansowa i zdrowotna pracownika. Press.pl podało, iż wiadomości e-mail wysłanych przez kierownictwo RASP wynika, że "w przypadku osób zajmujących to samo stanowisko w danym segmencie spółka weźmie pod uwagę to, czy pracownik zatrudniony jest w tytule lub dziale objętym ograniczeniem zatrudnienia lub likwidacją". Jako "przydatność do wykonywanej pracy" określa się natomiast między innymi: zaangażowanie, wydajność, absencje, kompetencje, wykształcenie i doświadczenie. Zwolnienia mają objąć 8 proc. zatrudnionych na etacie, czyli około 120 osób.

– Jako związki zawodowe chcieliśmy, żeby dobrowolność odejść była kryterium kluczowym. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia z zarządem spółki. Ostatecznie dobrowolność znalazła się w porozumieniu jako kryterium uzupełniające – powiedział w rozmowie z portalem Press.pl. Marcin Terlik, dziennikarz i przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza".

"Spowolnienie rynku"

W październikowym komunikacie spółka RASP informowała, iż zarząd zdecydował o podjęciu "konkretnych działań w reakcji na postępujące spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów". Aby wesprzeć osoby najbardziej dotknięte rosnącymi kosztami życia, firma zaoferuje również jednorazowe wsparcie finansowe dla najmniej zarabiających pracowników.

Wcześniej przekazano wiadomość, iż dziennik "Przegląd Sportowy" będzie ukazywał się tylko dwa razy w tygodniu.