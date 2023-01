Sensacyjne doniesienia mediów: Turcja przekazuje w tajemnicy broń Ukrainie

"Turcja rozpoczęła wysyłanie na Ukrainę zaprojektowanej przez USA bomby kasetowej, wystrzeliwanej przez artylerię pod koniec 2022 r., po miesiącach, w których Kijów błagał administrację Bidena o amunicję. Potężna – ale kontrowersyjna – broń służy do niszczenia rosyjskich czołgów i zabijania żołnierzy na polu bitwy" – podaje serwis Foreign Policy.

"Członek NATO rozpoczął wysyłanie pierwszych partii tzw. ulepszonej amunicji konwencjonalnej podwójnego zastosowania (DPICM) w listopadzie 2022 r. Broń powstała w okresie zimnej wojny, w ramach umowy o koprodukcji ze Stanami Zjednoczonymi. Broń jest przeznaczona do niszczenia czołgów, poprzez rozbijanie mniejszych pocisków, które mogą pozostawać na polu bitwy przez lata, jeśli nie eksplodują natychmiast. Każde użycie neutralizuje około 88 bomb" – opisuje portal.

Foreign Policy zaznacza, że Turcja wspiera Ukrainę w tajemnicy. Początkowo Ankara przekazywała do Kijowa uzbrojone drony Bayraktar TB2, które pomogły przerwać atak Rosji na Kijów. Jednocześnie Recep Tayyip Erdogan wcielił się w rolę dyplomatycznego pośrednika dla ONZ. Zaangażował się w wynegocjowanie "umowy zbożowej", gdy w tym samym czasie kupował dla siebie broń z Rosji.

Broń kasetowa dla Ukraińców

"Po tym, jak Stany Zjednoczone odmówiły Ukraińcom dostępu do amunicji kasetowej, Turcja była jedynym miejscem, w którym mogli ją zdobyć" – powiedział jeden z anonimowych informatorów. "To po prostu pokazuje, że nawet jeśli Turcja pod pewnymi względami zbliża się do Rosji, stała się naprawdę ważnym militarnym wsparciem dla Ukrainy" – ocenia rozmówca Foreign Policy.

Ani ambasada Turcji w Waszyngtonie, ani ukraińskie ministerstwo obrony, nie odpowiedziały na prośbę portalu o komentarz.

