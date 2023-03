Deklaracja Chin i Rosji. Pojawia się wątek wojny nuklearnej

Liderzy Chin i Rosji podpisali dokument dot. pogłębienia kompleksowego partnerstwa i współpracy strategicznej. Władimir Putin oraz Xi Jinping podpisali też oświadczenie w sprawie planu rozwoju kluczowych obszarów rosyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej do 2030 roku – podał Reuters. Rosja drugi dzień gości chińskiego prezydenta Xi Jinpinga.

"Rosja i Chiny zgadzają się, że wojna nuklearna nigdy nie może mieć miejsca" – wynika z deklaracji podpisanej przez prezydenta Władimira Putina i chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. Politycy zgodzili się co do tego, że w wojnie atomowej nie ma zwycięzców i z tego powodu nie można dopuścić do konfliktu nuklearnego.

Putin mówi o końcu wojny. Wskazał rozwiązanie

– Uważamy, że wiele postanowień planu pokojowego przedstawionego przez Chiny jest zgodnych z podejściem Rosji i może zostać to potraktowane jako podstawa pokojowego porozumienia, gdy Zachód i Kijów będą do niego gotowe – przekazał we wtorek Władimir Putin.

Przypomnijmy, że w pierwszą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, Chiny wezwały do zakończenia wojny na Ukrainie. Opowiadając się za szybkim wypracowaniem warunków pokoju Pekin podkreślił, że wszystkie strony konfliktu powinny zachować rozsądek i powściągliwość.

"Wojna nie przynosi korzyści nikomu. Wszystkie strony muszą zachować rozsądek i powściągliwość, unikać podsycania ognia i zaostrzania napięć oraz zapobiegać dalszemu pogłębianiu się kryzysu, a nawet jego wymknięciu się spod kontroli" – czytamy w oświadczeniu MSZ w Pekinie.

Pod koniec lutego Stany Zjednoczone i NATO odrzuciły 12-punktowy dokument przygotowany po wizytach w Europie i Moskwie szefa Komisji Spraw Międzynarodowych Komunistycznej Partii Chin Wanga Yi. Z kolei Rosja przychylnie oceniła chińską propozycję.

Czytaj też:

Scholz zdradził kulisy rozmów z Putinem. "To nie jest tak, że wysyłam SMS"Czytaj też:

Xi spotkał się z premierem Rosji. Ten twierdzi, że stosunki obu państw wchodzą w "nową erę"