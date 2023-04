Media: Zełenski spotka się z opozycją

"Jeszcze wczoraj przedstawiciele stołecznego Ratusza przekazywali, że Wołodymyr Zełenski nie ma w harmonogramie wizyty spotkania z Rafałem Trzaskowskim i innymi samorządowcami, którzy są mocno zaangażowani w pomoc Ukrainie. Dziś plany się zmieniły. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że prezydent Zełenski spotka się z samorządowcami o godz. 17.30 na Zamku Królewskim" – podał portal.

Jak wynika z oficjalnego harmonogramu wizyty, o tej godzinie ma odbyć się spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy oraz ich małżonek z "osobami zaangażowanymi w pomoc Ukrainie".

Przywódca Ukrainy w Polsce

To pierwsza oficjalna podróż zagraniczna prezydenta Ukrainy od agresji Rosji z 24 lutego 2022 r. Obok rozmów Dudy i Zełenskiego, zaplanowano też spotkanie z premierem Morawieckim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka – został odznaczony Orderem Orła Białego. Informację tę podała Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy.

– Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem. Jest wręczany wyjątkowym osobom, które swoim życiem dokonały wyjątkowych zasług wobec Rzeczypospolitej, tego, co ją otacza – powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.

– Nie ma wątpliwości, że jesteś Wołodymyrze, wyjątkowy. Trudno ukryć łzy wzruszenia obserwując Twoją służbę wobec ojczyzny. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani swoich Rodaków. Jesteś wzorem przywódcy państwa i narodu – podkreślił prezydent Polski.

Zełenski: Dziękuję wszystkim

– Za to wszystko, co Państwo robią dla nas, dla naszej wspólnej drogi, dziękuję. Pragnę bardzo podziękować za ten zaszczyt przybycie, którym jest przybycie do Polski. Dziękuję prezydentowi, parlamentowi i wszystkim Polakom za tę drogę, którą przeszliśmy razem – wskazał prezydent Ukrainy.

– Osobiście pragnę podziękować Tobie Andrzeju, mojemu przyjacielowi, za tak dobre relacje Polski i Ukrainy. Nigdy w historii nie były on tak dobre. Na tym fundamencie budujemy dziś relacje naszych przyjacielskich narodów – wskazał. Zełenski przekazał też podziękowania w imieniu ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną.

– Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla całego narodu ukraińskiego, naszych dzielnych obrońców, którzy głęboko w to wierzę, osiągną zwycięstwo – zaznaczył polityk.

Czytaj też:

"To może być gra informacyjna". Soloch o spekulacjach ws. wizyty Zełenskiego