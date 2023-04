Grupa senatorów i kongresmenów wzywa Bidena do nieeskalowania wojny

Sygnatariusze listu argumentują, że kontynuowanie dotychczasowej polityki USA wobec konfliktu na Ukrainie niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa.

List do Bidena

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że trajektoria amerykańskiej pomocy dla ukraińskiego wysiłku wojennego grozi dalszą eskalacją i brakuje jej bardzo potrzebnej strategicznej jasności" – piszą politycy Partii Republikańskiej (GOP), cytowani przez dziennik "The Hill".

"Obecna strategia sankcji i przeciągania pomocy tylko przedłuży konflikt, prowadząc do eskalacji i większej przemocy" – napisali w liście ustawodawcy, oceniając, że Stany Zjednoczone powinny skoncentrować się na własnych zasobach wojskowych i gospodarczych "zamiast przeznaczać znaczne środki na zagraniczny konflikt".

Autorzy podkreślają, że ponad rok temu, to Rosja rozpoczęła inwazję, która zachwiała dekadami pokoju w Europie".

Negocjacje pilnie potrzebne

Uważają jednak, że zarówno USA, jak i Ukraina powinny dążyć nie tylko do rozwiązań militarnych, ale także pokojowych.

"Są odpowiednie sposoby, w jakie USA mogą wspierać naród ukraiński, ale nieograniczone dostawy broni wspierające niekończącą się wojnę nie są jednym z nich. Nasze interesy narodowe, a także interesy narodu ukraińskiego, są najlepiej obsługiwane przez zachęcanie do negocjacji, które są pilnie potrzebne, aby doprowadzić do rozwiązania tego konfliktu" - kończy się list. "Zdecydowanie wzywamy Pana do opowiedzenia się za wynegocjowanym pokojem pomiędzy obiema stronami, doprowadzając do zakończenia tego okropnego konfliktu".

"Nasze bezpieczeństwo narodowe i ekonomiczne wymagają alternatywy. Nieograniczona pomoc USA dla Ukrainy musi się skończyć, a my będziemy nieugięcie sprzeciwiać się wszystkim przyszłym pakietom pomocowym, chyba że będą one powiązane z jasną strategią dyplomatyczną mającą na celu szybkie zakończenie tej wojny." – napisali Republikanie w liście.

List podpisało 19 senatorów i kongresmenów, w tym m.in. Mike Lee, Majorie Taylor Greene, J.D. Vance, Rand Paul, Lauren Boebert.

Pomoc USA dla Ukrainy

W listopadzie ubiegłego roku grupa Republikanów w Izbie Reprezentantów USA domagała się przeprowadzenia audytu amerykańskich wydatków na pomoc dla Ukrainy, pytając, "Czy Ukraina jest 51. stanem USA".

Stany Zjednoczone są jednym z głównych sojuszników Ukrainy w jej wojnie z Rosją. USA przekazały rządowi w Kijowie kilka wielomiliardowych pakietów pomocy wojskowej, a także uruchomiły dla niej program lend-lease, który umożliwia dostawy broni specjalną procedurą "szybkiej ścieżki administracyjnej".

Czołowi przedstawiciele amerykańskich władz, m.in. rzecznik Pentagonu Patrick Ryder, ale również prezydent Joe Biden wielokrotnie podkreślali, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak to będzie konieczne".

