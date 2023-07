TVN kończy się czas. Co dalej z koncesją dla stacji?

"Stacja TVN czeka nie tylko na przedłużenie koncesji głównego swojego kanału (wygasa ona 14 kwietnia 2024 roku), lecz także TVN International (koniec praw nadawania: 10 lutego przyszłego roku), TVN Turbo (koncesja do 12 kwietnia). Spółka zabiega o przedłużenie praw do nadawania tych kanałów na kolejnych 10 lat, zaś wnioski (zgodnie z przepisami) złożone być musiały najpóźniej rok przed wygaśnięciem praw" – podają Wirtualne Media. Wnioski w tej sprawie trafiły do KRRiT pod koniec ubiegłego roku.

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski mówił niedawno, że raczej nie ma szans, by sprawa koncesji TVN stanęła na którymś z lipcowych posiedzeń Rady. "Wniosek o przedłużenie koncesji dla kanału TVN złożyliśmy w listopadzie ubiegłego roku, zatem od ponad siedmiu miesięcy czekamy na decyzję KRRiT w tej sprawie. Wierzymy, że stanie się to niezwłocznie" – odpowiada Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej TVN Warner Bros. Discovery.

Problemy TVN

Co jest powodem opóźnienia? Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów, chodzi o "niejasną dla KRRiT strukturę własnościowa nadawcy".

Według prof. Tadeusza Kowalskiego, członka Rady, nie ma w tej chwili żadnych przeciwwskazań dla tego, by nie zajmować się koncesją dla TVN. – Nadawca spełnił już wszystkie warunki, łącznie z tym, że złożył nam sprawozdania finansowe. Dlatego na posiedzeniu 25 lipca będę wnioskował, aby zająć się niezwłocznie tą sprawą – mówi portalowi prof. Kowalski. Członek KRRiT zaznacza, że nie ma też reguły w kwestii tego, jak długo nadawcy czekać powinni na rekoncesjonowanie. – Niektórzy czekają trzy tygodnie, inni jak widać siedem miesięcy – podkreśla.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ państwowy, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Od 10 października 2022 r. funkcję przewodniczącego KRRiT pełni Maciej Świrski.



