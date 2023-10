Ciekawe informacje ws. ważnej posady dla Kaczyńskiego

Czy prezes PiS zostanie w nowej kadencji Sejmu marszałkiem-seniorem? Z informacji Onetu wynika, że "na krótkiej prezydenckiej liście na tę zaszczytną funkcję znalazły się trzy nazwiska polityków Prawa i Sprawiedliwości, które poznał podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim premier Morawiecki". Mowa o Antonim Macierewiczu, który był marszałkiem Seniorem obecnej kadencji, Ryszardzie Terleckim (obecny wicemarszałek oraz szef klubu PiS) i właśnie Jarosławie Kaczyńskim.

Marszałek-senior powoływany jest przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Do jego zadań należy otwarcie pierwszego posiedzenia nowo wybranej izby. Pełni swoją funkcję do momentu wyboru nowego marszałka Sejmu.

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu każdy poseł zajmuje miejsce na sali plenarnej według rozdziału miejsc ustalonego przez marszałka-seniora. Marszałek-senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór marszałka Sejmu, przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy.

Wybory parlamentarne 2023

We wtorek PKW podała wyniki wyborów do Sejmu po przeliczeniu 100 proc. głosów. Po przeliczeniu tych wyników na mandaty, PiS będzie miało w Sejmie 194 miejsca, Koalicja Obywatelska obejmie 157 mandatów, Trzecia Droga, która zadebiutuje w parlamencie, wprowadzi do Sejmu 65 posłów, Nowa Lewica – 26, a Konfederacja – 18.

PiS nie będzie zatem dysponował większością 231 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej uformują nowy rząd. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie rezygnuje jednak z próby utworzenia gabinetu i chce negocjować z PSL-em.

Czytaj też:

Opozycja utworzy rząd? Już widać, gdzie może dochodzić do starć między koalicjantamiCzytaj też:

Tusk ma swojego kandydata na marszałka Sejmu. Media: Hołownia niezadowolony