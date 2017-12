Bruksela stawia Warszawę pod ścianą. Gowin o prawdziwych powodach wojny z Polską

Spór między Warszawą a Brukselą oficjalnie dotyczy przestrzegania zasad praworządności. Ale jak porównuję, co dzieje się pod tym względem w Polsce i chociażby w Hiszpanii, to śmiem wątpić, by motywy podawane przez Komisję Europejską były prawdziwe – uważa wicepremier Jarosław Gowin.

Pytany w TVN24, jakie jego zdaniem są prawdziwe motywy KE, polityk wyjaśnił, że chodzi o docelowy model integracji europejskiej. – Zarówno Komisja Europejska, jak i polski rząd opowiadają się za utrzymaniem integracji, tylko Komisja wyobraża sobie tę integrację w formie powstania jednego superpaństwa europejskiego. My nawiązujemy do tej oryginalnej koncepcji integracji, czyli Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn – tłumaczył. Gowin był również pytany o reakcję amerykańskiego Departamentu Stanu, który wyraził zaniepokojenie tym, co dzieje się w Polsce, podkreślając, że reforma wymiaru sprawiedliwości powinna być przeprowadzona zgodnie z konstytucją. – W najbliższym czasie dojdzie do spotkań na wysokim szczeblu i uda nam się przekonać naszych amerykańskich partnerów do tego, że wątpliwości podnoszone przez media, część komentatorów zachodnich czy amerykańskich, są bezpodstawne – mówił wicepremier w programie "Kropka nad i". Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezydent Andrzej Duda podpisał przed świętami Bożego Narodzenia. Czytaj także:

