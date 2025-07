"Internet zawrze". Dziennikarze stacji odcinają się od gościa Schreiber

Chodzi o Macieja Maciaka – założyciela i lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju – organizacji społeczno‑politycznej powstałej w 2022 roku i kandydata na prezydenta w wyborach 2025.

Schreiber: Internet zawrze

"Widzowie jeszcze nie wiedzą co ich czeka. Maciej Maciak w niedzielę z informacją, która spowoduje, że internet zawrze" – czytamy na X Schreiber.

Niektórzy dziennikarze wPolsce24 odcinają się od decyzji Schreiber i jej gościa. "W swoim imieniu chcę tylko powiedzieć, że nie utożsamiam się z treściami tworzonymi przez Mariannę Schreiber, która zewnętrznie nagrywa dla nas programy, ani tym bardziej jej gośćmi. To tyle, pozdrawiam i dobrego dnia wszystkim" – skomentował Konrad Hryszkiewicz. Podobną wiadomość opublikował Oliver Pochwat. "Pragnę poinformować, że to nie moja koleżanka z pracy" – napisał.

twitter

Maciej Maciak podziwia Putina

O Macieju Maciaku szerzej opinia publiczna dowiedziała się w trakcie kampanii prezydenckiej za sprawą odpowiedzi, jakiej udzielił na jedno z pytań 18 kwietnia podczas debaty w „Super Expressie”. Otóż Marek Jakubiak zapytał, czy podziwia prezydenta Rosji Władimira Putina.

– Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem – odpowiedział Maciak.

Wtedy Krzysztof Stanowski krzyknął "brawo Putin!" i zaczął klaskać.

Na słowa Maciaka Trzaskowski. – To, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, w momencie, kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie, w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyję. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy – mówił.

Później Stanowski zaprosił Maciaka do Kanału Zero, jednak już po dwóch minutach rozmowy dziennikarz opuścił studio po tym, jak Maciak potwierdził swoją odpowiedź z debaty. Szef Kanału Zero nie chciał wobec tego kontynuować rozmowy.

Z powodu poglądów Maciaka jako jedynego nie zapraszała na swoje debaty Telewizja Republika.

Czytaj też:

Chorwacka afera gwiazdy wPolsce24. "Dostałam za to masę hejtu"