Minister straci stanowisko. Zastąpi go kolega z partii

O tym, że Czesław Siekierski straci stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, poinformowało w poniedziałek radio RMF FM.

Miesiąc temu z resortu rolnictwa, odszedł Michał Kołodziejczak, który pełnił funkcję wiceministra. Wcześniej lider Agrounii napisał list otwarty do ministra Czesława Siekierskiego, w którym ostro krytykował swojego przełożonego, m.in. za złą organizację pracy w ministerstwie i przerost zatrudnienia.

Siekierski straci stanowisko? Zastąpić ma go kolega z PSL

W niedzielę Czesław Siekierski zamieścił obszerny wpis na platformie X. Jak zauważa RMF FM, polityk "w zasadzie zaczął się żegnać".

"Dziś z politycznej zagrody: zgadzam się z tymi, którzy mówią, że polityki nie robi się zza biurka w klimatyzowanym gabinecie. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że kampania toczy się cały czas, od rana do wieczora; że trzeba być prawdziwie zaangażowanym, jeździć po Polsce, spotykać się z wyborcami, rozmawiać o ich codzienności. Nie wystarczą spoty w mediach – musi być dialog. Często wymagający dużej odwagi. Znam to doskonale, bo właśnie ten sposób uprawiania polityki jest mi najbliższy. Tak pracuję od pierwszego dnia, w którym objąłem resort rolnictwa. Jeżdżę do protestujących rolników, z ich organizacjami spotykam się na wielogodzinnych debatach, konsultuję kluczowe rozstrzygnięcia, odwiedzam ich rodzinne gospodarstwa. Słucham. Często jestem w drodze, bo wiem, że na spotkania w terenie rolnicy czekają. Dlatego mój apel do kolegów polityków jest tylko jeden: zróbmy reset myślenia o polityce i wróćmy do pełnego dialogu z naszymi wyborcami. Słuchajmy tego, co chcą nam powiedzieć. Tak, tematy na kolejną, WSPÓLNĄ wygraną leżą na ulicy (a nawet na polu)" – brzmi wpis ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

twitter

RMF FM skontaktowało się z Czesławem Siekierskim, ale minister nie chciał wprost powiedzieć, że odejdzie ze stanowiska. Odpowiedział jedynie, że to, co tam robi, zasługuje na kontynuację.

Z nieoficjalnych informacji radia wynika, że nowym ministrem rolnictwa ma zostać Stefan Krajewski (PSL), obecny wiceszef tego resortu.

Rekonstrukcja rządu w tym tygodniu

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, poinformował w poniedziałek, że do rekonstrukcji rządu dojdzie w środę i w czwartek. – Powstaną dwa nowe duże resorty: jeden odpowiedzialny za gospodarkę, drugi za energetykę – przekazał w Radiu Zet.

Jeszcze w poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 18:00 w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyć będą m.in.: Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paweł Śliz z Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski z PSL.

Czytaj też:

Sensacyjny scenariusz. Ujawniono datę, kiedy Tusk może przestać być premieremCzytaj też:

Nowe informacje ws. rekonstrukcji. "Będą zaskoczenia personalne"