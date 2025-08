Czechy: 12-latka urodziła dziecko. Rodzina nie zauważyła, że jest w ciąży

Portalu iDNES.cz informuje, że ojcem dziecka może być 16-letni brat dziewczynki. 12-latka powiedziała o tym po rozmowie z psychologiem. W ramach trwającego śledztwa, analizowane są próbki DNA, które mają potwierdzić lub wykluczyć tożsamość ojca. Jeżeli informacje, że to 16-letni brat dziewczynki jest ojcem dziecka, które urodziła się potwierdzą, może grozić mu odpowiedzialność karna, w tym zarzut gwałtu.

Nikt nie rozpoznał, że 12-latka jest w ciąży. Rodzina dziewczynki uważała, że zmiany w jej wyglądzie spowodowane są przybraniem na wadze. Czeskie media zwracają jednak uwagę, że zaawansowaną ciążę można było zauważyć na szkolnych zdjęciach dziewczynki.

Czeska policja potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia, jednak na razie nie udziela żadnych szczegółowych informacji. Szpital, w którym dziewczynka urodziła dziecko – ze względu na wiek matki – nie przekazuje szczegółowych informacji.

Przypadki, w których młode dziewczyny nie są świadome swojej ciąży, nie należą do rzadkości. Ginekologów, cytowany przez portal iDNES.cz, ocenił, że trudne do wyjaśnienia jest to, dlaczego rodzina nie zauważyła niczego niepokojącego w stanie 12-latki.

Zgodnie z danymi Instytutu Informacji i Statystyki Zdrowotnej, dwa lata temu w Czechach dziewczynki w wieku 13 lat oraz młodsze, urodziły łącznie 12 dzieci. Rok wcześniej takich przypadków było 21. W Czechach stosunki seksualne z osobami poniżej 15. roku życia to przestępstwo.

