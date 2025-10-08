"Kategorycznie się nie zgadzam". Prezydent podjął ważną decyzję

Sejm i Senat zgodnie odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 r. Zgodnie z prawem, w przypadku odrzucenia sprawozdania KRRiT przez parlament, kadencja wszystkich członków Rady wygasa w ciągu 14 dni. Jednak decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.

W środę, 8 października szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki opublikował oświadczenie Karola Nawrockiego. "Po zapoznaniu się z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku (M. P. poz. 646) oraz uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2025 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M. P. poz. 1022) i argumentacją przedstawioną przez Sejm i Senat na poparcie stanowisk o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku, oświadczam, że kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" – czytamy.

Powtórka sprzed roku

To powtórka sytuacji sprzed roku, kiedy Andrzej Duda odmówił potwierdzenia wygaśnięcia kadencji członków KRRiT. – Krajowa Rada, szczególnie w ostatnich miesiącach, działała naprawdę wobec bardzo trudnych wyzwań, przede wszystkim skrajnie nielegalnych zmian w mediach publicznych, powoływania zarządów niezgodnie z prawem – tłumaczyła ówczesna szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

– Pan prezydent chce, aby te osoby, które dzisiaj w Krajowej Radzie zasiadają, kontynuowały swoją misję – zaznaczyła. W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi pięciu członków powoływanych przez: Sejm (dwóch członków), Senat (jeden) i prezydenta (dwóch).

