Ten wątek o Sikorskim przemilczał Onet. TVP Info ujawnia nagranie

We wtorek Onet upublicznił rozmowę Mateusza Morawieckiego, wówczas szefa banku BZ WBK, ze Zbigniewem Jagiełłą (prezesem PKO BP), Krzysztofem Kilianem (prezesem PGE) i Bogusławą Matuszewską (zastępczynią Kiliana) z restauracji Sowa i Przyjaciele.

Według TVP Info portal przemilczał fragment, w którym Kilian zwierza się Morawieckiemu ze swojej opinii na temat Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Stacja opublikowała ten wątek.

Kilian: On (Sikorski – red.) jest klasycznym przykładem gościa, który nie ma czegoś takiego jak kręgosłup. W jego ciele nie stwierdzono. On ma urządzenie, które stoi w pionie i to wszystko.



Morawiecki: Natomiast ma pełną elastyczność zachowania.

Kilian: No nie, no, loda każdemu zrobi. Tam nie ma…

Morawiecki: Nie tylko Niemcom.

Kilian: Nie ma w ogóle o czym o czym gadać, daj spokój.

Wcześniej Onet informował, powołując się na zeznania kelnerów, że istnieje nagranie z Morawieckim, na którym ma on dyskutować z nieznanym mężczyzną o zakupie nieruchomości na podstawioną osobę, czyli tzw. słupa. Nie wiadomo, kto może dysponować tą taśmą.

Rzecznik PiS Beata Mazurek oświadczyła we wtorek w Sejmie, że taśma Morawieckiego to "odgrzewany kotlet sprzed iluś lat". – Karty na stół. Są taśmy, to je pokażcie. A jak nie ma taśm, to przestańcie insynuować – mówiła.

