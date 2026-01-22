Szykuje się przełomowa wizyta. "Współpracujemy z USA bez żadnych obaw"

Tymczasowa prezydent Wenezueli wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone. Informację taką przekazał w środę wysoki rangą przedstawiciel władz USA. Tamtejsze media piszą, że jest to kolejny wyraźny sygnał, że prezydent Donald Trump jest gotowy na kontynuowanie dialogu z obecną ekipą rządzącą Wenezuelą.

Nieoficjalnie: Będzie wizyta Delcy Rodriguez w USA

Jeśli wizyta rzeczywiście dojdzie do skutku, Delcy Rodriguez będzie pierwszym urzędującym prezydentem Wenezueli, który odwiedzi Stany Zjednoczone od ponad ćwierć wieku – nie licząc prezydentów biorących udział w posiedzeniach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

"Jesteśmy w trakcie dialogu, współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi bez żadnych obaw, aby stawić czoła naszym różnicom i trudnościom i rozwiązać je za pomocą dyplomacji" – powiedziała Rodriguez.

Formalnie polityk nadal jest objęta amerykańskimi sankcjami, jednak wobec otwarcia dialogu, w tym dotyczącego amerykańskich inwestycji oraz wypuszczenia dziesiątek więźniów politycznych, jest całkiem możliwe, że Waszyngton i obecna ekipa w Caracas ostatecznie poukładają się i ustanowią lepsze niż do tej pory relacje.

Newsmax przypomniana jednocześnie, że Amerykańskie okręty wojenne pozostają skoncentrowane u wybrzeży Wenezueli, co umożliwiła Stanom Zjednoczonym pośredniczenie w sprzedaży wenezuelskiej ropy.

Maduro pojmany w Caracas i sądzony w Nowym Jorku

Przypomnijmy, że 3 stycznia Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowaną, trwającą nieco ponad dwie godziny operację militarną na terytorium Wenezueli, w wyniku której komandosi Delta Force pojmali z jednej z baz wojskowych stojącego na czele reżimu prezydenta Nicolasa Maduro, ale nie dokonali obalenia całego obozu chavistowskiego.

Waszyngton wskazał, że Maduro stał na czele zorganizowanego kartelu przemycającego do USA narkotyki. Od 2019 roku amerykańskie władze nie uznają go za prezydenta Wenezueli w związku ze sfałszowaniem wyniku wyborów. Po przetransportowani do Nowego Jorku Maduro usłyszał zarzuty za narkoterroryzm.

W związku z jego porwaniem urząd objęła właśnie Delcy Rodriguez do tej pory pełniąca funkcje wiceprezydenta. W przeszłości piastowała inne wysokie stanowiska w antyamerykańskiej administracji Maduro.

