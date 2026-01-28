Malta: Tragiczny finał poszukiwań 13-letniej Polki

Informację o tragicznym finale poszukiwań pochodzącej z Polski dziewczynki przekazał w środę minister spraw wewnętrznych Malty Byron Camilleri.

– Ciało 13-letniej turystki z Polski zostało w środę rano znalezione w zatoce Paradise Bay przez nurków – przekazał.

Wiadomo, że ta najgorsza informacja napłynęła po godz. 10.30. Wtedy ratownicy natrafili na ciało dziewczynki. Odkrycia dokonano nieopodal miejsca, gdzie została porwana przez fale. Zwłoki dziecka zostały przetransportowane na brzeg łodzią.

Akcja poszukiwawcza prowadzona była od poniedziałku. To właśnie tego dnia około godziny 18.15 w porcie Ċirkewwa na Malcie rozegrała się tragedia. Polka przebywała na nabrzeżu z ojcem i bratem, gdzie prawdopodobnie robili zdjęcia. To wtedy fale nieoczekiwanie porwały dziewczynkę i jej brata. Ojciec zdołał uratować chłopca. Dziewczynki niestety nie.

Poszukiwania dziewczynki rozpoczęły się bardzo szybko. Niestety, z uwagi na niezwykle trudne warunki atmosferyczne w nocy podjęto decyzję o ich przerwaniu. We wtorek rano Siły Zbrojne oraz Departament Ochrony Cywilnej wznowiły poszukiwania.

W akcję ratunkową 13-letniej Polki zaangażowane były helikoptery, łodzie oraz drony.

