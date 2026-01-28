Akcja służb: Podwójne morderstwo na warszawskim Targówku
Dodano: 
Policja, zdjęcie ilustracyjne
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Jarek Praszkiewicz
W jednym z mieszkań na Targówku ujawniono ciała dwóch osób. Z ich śmiercią może mieć związek mężczyzna, który zabarykadował się w bloku. W wyniku działań służb 49-latek został zatrzymany.

W środę rano stołeczna policja otrzymała zgłoszenie o dwóch ciałach w jednym z mieszkań na Targówku. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Dwa ciała na warszawskim Targówku. W domu zabarykadował się mężczyzna

Przybyli na Targówek funkcjonariusze potwierdzili otrzymaną informację. W budynku znaleziono ciała dwóch osób: kobiety i mężczyzny.

Jak poinformowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji, w jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna, mogący mieć związek z tym zdarzeniem.

Na miejsce wezwano policyjnych negocjatorów. "W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Stołecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji" – podała stołeczna policja.

49-latek w rękach policji. Nieoficjalnie: Zabił swoich rodziców

Niedługo przed godziną 12. przekazano, że policjantom udało się zatrzymać 49-latka.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polsat News, mężczyzna zabił swoich rodziców. Prawdopodobnie ma problemy związane z używaniem zakazanych substancji.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Policja
Czytaj także