Akcja służb: Podwójne morderstwo na warszawskim Targówku

W środę rano stołeczna policja otrzymała zgłoszenie o dwóch ciałach w jednym z mieszkań na Targówku. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Dwa ciała na warszawskim Targówku. W domu zabarykadował się mężczyzna

Przybyli na Targówek funkcjonariusze potwierdzili otrzymaną informację. W budynku znaleziono ciała dwóch osób: kobiety i mężczyzny.

Jak poinformowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji, w jednym z pomieszczeń budynku zabarykadował się mężczyzna, mogący mieć związek z tym zdarzeniem.

Na miejsce wezwano policyjnych negocjatorów. "W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Stołecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji" – podała stołeczna policja.

49-latek w rękach policji. Nieoficjalnie: Zabił swoich rodziców

Niedługo przed godziną 12. przekazano, że policjantom udało się zatrzymać 49-latka.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polsat News, mężczyzna zabił swoich rodziców. Prawdopodobnie ma problemy związane z używaniem zakazanych substancji.

