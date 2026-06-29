W TVP cenzurują nazwę Kanału Zero? "Nie będę używała"

Gościem niedzielnego programu "Pytanie dnia" na antenie TVP Info był sędzia Igor Tuleya. Rozmowa dotyczyła m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. – Sprawa obecnie to nie jest tylko nagonka na środowisko, bo jednak podstawy tutaj były. Był młody lekarz, który zarobił bardzo duże pieniądze w ciągu roku, nie mając prawa do wykonywania takich czynności, jakie były mu powierzone w Szpitalu Południowym. Mamy dzisiaj doniesienia, że prokuratura w Warszawie zajmuje się prosektorium w tym szpitalu, ponieważ były fałszowane akty zgonów. W czasie kiedy osoba za to odpowiedzialna była na wakacjach, wykorzystano jej pieczątkę i podrabiano podpisy na tych aktach zgonów. Więc nieprawidłowości jest dużo – przyznała prowadząca Aleksandra Pawlicka.

– I był sygnalista, który podobno informował o tym, że były te nieprawidłowości. On wypowiedział się w jednym z kanałów – nie będę używała nazwy, ale pewnie wszyscy widzowie wiedzą – prawicowych telewizji. Natychmiast po tym wywiadzie – bardzo obszernym, bardzo szczegółowym, z wieloma bardzo ciężkimi zarzutami, że tam mordowano ludzi – jest wezwany do prokuratury – dodała dziennikarka.

Afera w Szpitalu Południowym

Afera wokół Szpitala Południowego wybuchła po medialnych doniesieniach o możliwych nadużyciach na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) oraz preferencyjnym traktowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej i ich bliskich, którzy byli przyjmowani poza kolejnością i mieli do dyspozycji "salonik VIP".

O zaniedbaniach w stołecznej placówce medycznej, skutkujących nawet śmiercią pacjentów, mówił w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii i sygnalista ze Szpitala Południowego. – Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania – powiedział. Odpowiedzialnością obarczył byłego już koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka.

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