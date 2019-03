PiS chce opodatkować Google, Facebook i Netflix. Jest tylko jedno ale

Przypomnijmy, że 23 lutego Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastą emeryturę dla seniorów w kwocie 1100 zł, a także ulgi podatkowe dla osób do 26. roku życia. Według różnych szacunków nowe propozycje PiS mają kosztować od 40 do 42 mld zł.

Skąd rząd weźmie pieniądze na sfinansowanie swoich obietnic? 1 mld zł rocznie ma przynieść "opodatkowanie cyfrowych gigantów", oferujących usługi w sieci, takie jak reklamy online, VOD i streaming muzyki.

Opodatkowane przez PiS mają być m.in. Facebook, Google, Netflix, HBO GO, Spotify czy Tidal. Wiadomość o nowych planach rządu Mateusza Morawieckiego wywołała burzę wśród użytkowników internetu. Dlaczego?

Pojawiają się bowiem komentarze, że ceny tych usług mogą znacząco wzrosnąć i w praktyce więcej zapłacą nie wielkie firmy, lecz zwykli użytkownicy. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie przepisy zostaną wprowadzone w celu opodatkowania cyfrowych koncernów.

Portal Money.pl zwraca uwagę, że obecnie Facebook czy Google rozliczają swoje wpływy z reklam poprzez centrale europejskie, a nie spółki zarejestrowane w Polsce, więc w naszym kraju płacą mało podatków.

