Gmyz pewny kolejnych spadków PO w sondażach. Podał powód

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. W multimedialnej konwencji wzięli udział najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz liderzy pozostałych partii tworzących koalicję rządową: Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski oraz Jarosław Gowin z Porozumienia.

Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Dziennikarz "Do Rzeczy" i korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz zwrócił uwagę, że dzięki Polskiemu Ładowi Zjednoczona Prawica zrealizuje te obietnice, których nie dotrzymały rządzące wcześniej partie. Będzie to znacząca przewaga w kontekście wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Rząd zaprezentował strategię

Zdaniem Gmyza Zjednoczona Prawica zaprezentowała w sobotę, coś, czego opozycja nie jest w stanie stworzyć już od 6 lat – strategię.

– Prawo i Sprawiedliwość, a szerzej Zjednoczona Prawica zaprezentowali strategię, coś, czego nie jest w stanie zaprezentować szeroko rozumiana opozycja, a mianowicie program, który będzie poniekąd programem wyborczym na rok 2023. A dziś cała koncepcja opozycji sprowadza się do bycia anty-PiS-em – ocenił dziennikarz w Polskim Radiu 24.

Gmyz podkreślił, że część postulatów to propozycje obecnych partii opozycyjnych, które nie zostały przez nie zrealizowane.

– Najzabawniejsze w tej całej sytuacji jest to, że część tych pomysłów, które były zgłoszone w ramach Polskiego Ładu - wcześniej zgłaszała opozycja, chodzi m.in. o uproszczenie formalności przy budowaniu małych domów do 70 m2, czy te propozycje dotyczące emerytury bez podatku, które swojego czasu rozgłaszała partia PSL. Problem polegał na tym, że niestety te partie nie dotrzymały tych obietnic w momencie, w którym rządziły – powiedział.

Dalsze spadki PO w sondażach

Dziennikarz spodziewa się również bliskich znaczących zmian sondażowych.

– Jestem przekonany, że najbliższe sondaże, które będą konsumowały Polski Ład, obniżą notowania przede wszystkim Platformie Obywatelskiej, ale też innych partii opozycyjnych, może z wyjątkiem partii Hołowni, który się nie wypowiada – powiedział.

– Jest rzeczą oczywistą, że zebranie części dobrych pomysłów opozycji i podjęcie się ich realizacji jest rwaniem dywanika spod nóg partiom opozycyjnym – dodał Gmyz.

