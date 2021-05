Nitras: To nie rozwiązuje problemu, to tworzy problem

Platforma Obywatelska nie tylko musi zmagać się z drastycznymi spadkami w sondażach, ale ma też ma coraz większe problemy personalne. W poniedziałek szeregi tego ugrupowaniazdecydowała się opuścić europosłanka Róża Thun.Tłumacząc swoją decyzję poinformowała, że nie zgadza się na to, żeby słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich. Wcześniej z partii wyrzucono krytycznych wobec przywództwa Budki posłów: Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Przed decyzją w tej sprawie pojawił się list otwarty 51 działaczy PO, którzy domagali się zmian w partii.

"To tworzy problem"

Do apelu części polityków PO odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" Sławomir Nitras.

– Pamiętam, jak za poprzedniego kierownictwa partia miała sondaże na poziomie 9 proc. Jeżeli receptą jest, że wiceprzewodniczący PO pan Arłukowicz pisze list do przewodniczącego partii pana Budki, to to nie rozwiązuje żadnego problemu, wręcz przeciwnie. To tworzy problem. Jeśli mówimy o przywództwie Budki, to tak samo jest to przywództwo Arłukowicza. To nie jest metoda – ocenił polityk.

– Bartosz Arłukowicz jest wiceszefem PO i pisze list do władz PO, to do kogo ten list napisał? Do wyborców? Ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem – dodawał.

"Zajmują się sami sobą"

Jak zaznaczał, jego największy "zarzut" do autorów listu otwartego "jest w tym, że ci ludzie zajmują się sami sobą".

– Niestety, dzisiaj zbyt wielu jest w polskiej polityce polityków, którzy chcą się zajmować sobą, którzy siedzą w 460 na sali sejmowej i myślą, jak się razem znowu potasować. A nas to po prostu nie interesuje – dodawał.

