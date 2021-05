Hołownia: Gowin ma poważny problem

Lider Polski 2050 był gościem Polsat News, gdzie komentował m. in. propozycje zawarte w Polskim Ładzie, czyli nowym programie Zjednoczonej Prawicy. Jak ocenia Hołownia, nie jest to program tak wolnorynkowy, jak mógłby życzyć sobie minister rozwoju Jarosław Gowin.

– Jarosław Gowin ma poważny problem, dlatego że on z obrony przedsiębiorców w Zjednoczonej Prawicy, zrobił swój sztandar, a w tej chwili ten elektorat po prostu masowo od niego odpływa, widząc co próbuje zrobić Kaczyński i w jaki sposób próbuje to zrobić. Trudno się dziwić. Ale to jest jego kłopot – powiedział Szymon Hołownia.

Hołownia o podniesieniu kwoty wolnej od podatku

– My uważamy i wielokrotnie już dawaliśmy temu wyraz w ostatnich dniach, że podniesienie kwoty wolnej i to podniesienie drugiego progu podatkowego, to jest krok w dobrą stronę. Tylko proszę nam powalić zobaczyć jak będą wyglądały papiery, które PiS położy na stole. Proszę pamiętać, że kwota wolna od podatku oznacza pozbawienie ponad 10 mld zł samorządów, czyli ludzie dostaną pieniądze do kieszeni czy zostaną im w kieszeni, ale nie będzie autobusu, oświetlenia ulicznego, klubu sportowego prowadzonego przez miasto. Stracą NGOsy, które funkcjonują często na tym jednoprocentowym odpisie, który też teraz zniknie – komentował gość Polsat News.

W Polskim Ładzie zaproponowano podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podwyżkę drugiego progu podatkowego. To także emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł oraz szereg rozwiązań w ramach polityki społecznej.

