"A teraz komunikat do eurozdrajców". Seria mocnych wpisów Kempy

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości, czyli powiązania wypłaty pieniędzy unijnych z praworządnością.

Za rezolucją opowiedziało się 506 eurodeputowanych, 150 było przeciwnych, a 28 wstrzymało się od głosu. W dokumencie stwierdzono, że Komisja Europejska "nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE".

Decyzja europarlamentarzystów wywołała oburzenie wśród polskich polityków. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro określił ją jako "antydemokratyczną i niepraworządną".

Z kolei europoseł Patryk Jaki, jeszcze przed głosowaniem w ostrych słowach wskazywał na hipokryzję europejskich polityków w kwestii praworządności.

– Czym jest ta praworządność, o której państwo znów dziś wspominacie? – zapytał polski europoseł. – Jest gwałceniem traktatów i chowaniem waszych opinii prawnych, które o tym mówią. Jest podważaniem wyborów demokratycznych w Polsce i na Węgrzech, bo demokracja nie wybrała tak, jak wy byście chcieli – powiedział Jaki.

Mocne wpisy Kempy

W serii wpisów na Twitterze europosłanka Beata Kempa mocno skrytykowała zarówno Parlament Europejski, jaki i europosłów wywodzących się z polskiej opozycji.

"Historia kołem się toczy. Współczesna Targowica żąda ukarania Polski za polskość, kult rodziny i wartości chrześcijańskie. Szukajcie współczesnych polskich targowiczan!" – napisała Kempa.

W dalszych wpisach podkreśliła, że wprowadzenie mechanizmu powiązania wypłat unijnych środków z praworządnością będzie służyć nie obronie wartości, ale zwiększeniu kontroli nad państwami członkowskimi.

"Praworządność to tylko pretekst: to, co się dzieje - to gigantyczny zamach na naszą suwerenność!" – napisała polityk.

W końcu europosłanka zamieściła "komunikat" dla polityków polskiej opozycji.

"A teraz komunikat do eurozdrajców: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyją miliony zwykłych Polaków, którzy kochają rodziny i nasz piękny kraj!" – napisała.

