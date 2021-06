Girzyński: Nikt nie ostrzegł Jarosława Kaczyńskiego

W piątek Zjednoczona Prawica formalnie straciła większość sejmową po tym, jak troje posłów zdecydowało się opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski jako powód swojej decyzji podali m.in. Polski Ład, który ich zdaniem będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa. Posłowie założyli własne koło Wybór Polska.

Zbigniew Girzyński był dzisiaj gościem w Radiu Plus, gdzie komentował ostatnie wydarzenia. – Mam nadzieję, że koledzy z PiS zejdą z tej drogi jaką prowadzą polską gospodarkę w ostatnim czasie, a teraz skręcili już zupełnie na lewo i przestaną wprowadzać niekorzystne dla kraju zmiany – mówił polityk.

Poseł stwierdził jednocześnie, że premier Morawiecki jest politykiem "europejskiego formatu" i w obszarach polityki europejskiej jest "wartością dodaną" do obozu Zjednoczonej Prawicy. – Rozumiejąc i akceptując pewne socjalne rozwiązania wiem jedno, nie możemy przesadzić, bo ta przesada doprowadzi naszą gospodarkę na próg katastrofy – mówił.

Jego zdaniem w obecnej chwili należy przede wszystkim szukać oszczędności w budżecie, a nie doprowadzać do przesadnych wydatków. Jednocześnie wskazał, że aparat administracyjny rozrasta się obecnie do przesadnych rozmiarów. – Nikt tego nie kontroluje. Niestety koszty obsługi całego tego przedsięwzięcia są zbyt wysokie – stwierdził.

Budujemy nową formację polityczną

Zbigniew Girzyński mówił też w Radiu Plus o sowich planach na przyszłość. – Na końcu tego całego procesu będzie powołanie własnej formacji politycznej, która będzie jasno i wyraźnie stawiała za cel odbudowę na ruchu umiarkowanie konserwatywnie-liberalnym. Powrót do tych korzeni, które legły u podstaw powstawania tego obozu politycznego spotka się z pozytywnym odzewem wielu Polaków – mówił.

Jego zdaniem bardzo wiele osób w klubie PiS podziela taką perspektywę. – Koło budowaliśmy od dłuższego czasu i rozmawialiśmy z wieloma osobami. Nikt z tych osób nie pobiegł do kierownictwa i nie ostrzegł, że źli ludzie próbują składać takie, czy inne propozycje. To najlepszy dowód na to jak w środku wszystkich osób dojrzewa przekonanie, że to zły kierunek – mówił.

