"Dalsze siedzenie w bagnie nie ma sensu". Mocny wpis Kukiza

Dyskusja na temat posady w rządzie dla Pawła Kukiza pojawiła się przy okazji wywiadu, jakiego TVN24 udzielił lider Porozumienia Jarosław Gowin. Został zapytany, czy wyobraża sobie rząd z Pawłem Kukizem i Adamem Bielanem. – Nie mam nic przeciwko temu. Z Pawłem Kukizem mamy wiele wspólnych poglądów, także na sprawy gospodarcze. Liczę tutaj, że Paweł Kukiz i jego posłowie będą w kwestii podatkowej reprezentowali stanowisko zbliżone, a może nawet identyczne, do Porozumienia – powiedział minister rozwoju.

Polityczna przyszłość Kukiza

Na temat swojej przyszłości wypowiedział się sam Kukiz. Polityk podkreśla, że ma konkretne cele do zrealizowania i tylko to go interesuje.

"Uprzejmie melduję, że nie zamierzam i nie zamierzałem wchodzić do rządu, spółek skarbu, itp. Moje porozumienie z PiS dotyczy jedynie spraw programowych i wspólnych głosowań. W zamian za nasze wsparcie przy kluczowych ustawach w Polskim Ładzie PiS zobowiązał się uchwalić nasze projekty – ustawę antykorupcyjną, antysitwową, sędziów pokoju, dzień referendalny w samorządach, pakiet ustaw rolnych i powołać zespół do prac nad taką zmianą ordynacji wyborczej, by każdy obywatel otrzymał indywidualne bierne prawo wyborcze. Umówiliśmy się również, że najpierw musi być przegłosowana nasza ustawa a dopiero po tym my pomagamy PiS głosować przy Polskim Ładzie” – napisał Paweł Kukiz na Facebooku.

„Jeśli zaś umowa ta zostanie przez PiS zaniechana czy złamana, to oddaję mandat i rezygnuję ze startu w kolejnych wyborach. Bo dalsze siedzenie w tym bagnie, bez możliwości wprowadzenia kluczowych dla dobra wspólnego ustaw, nie ma żadnego sensu. Ani to dla mnie”koryto”, ani satysfakcja”" – podkreśla lider Kukiz'15.

Czytaj też:

Premier podczas szczytu V4: Przeciwnicy lubią nam wytykać błędyCzytaj też:

Kaczyński powinien odejść z polityki? Wyborcy odpowiedzeli