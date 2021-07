Premier: Dawno mnie jakieś informacje tak nie ucieszyły

Premier Morawiecki objeżdża kraj promując Polski Ład. Rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma zwiększyć zamożność Polaków i wesprzeć gospodarkę po koronakryzysie, nie spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Morawieckim i Kaczyńskim, odwiedzają różne rejony kraju, aby promować założenia rządowego programu.

Dobre wyniki ekonomiczne

Morawiecki odwiedził w poniedziałek gminę Miedziana Góra, gdzie przedstawił założenia rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy. Szef polskiego rządu mówił także o wzroście płac, jaki zanotowano w ostatnim roku w gospodarce.

– Dawno mnie jakieś informacje tak nie ucieszyły jak te, które usłyszałem, że wzrost wynagrodzeń w Polsce rok do roku to 9,8%. Blisko 10% rok do roku i przyrost zatrudnienia o blisko 3 punkty procentowe, 2,8 precyzyjnie rzecz ujmując. To znaczy że nasz rynek pracy jest w bardzo dobrym kształcie, formie. To znaczy że nasz plan, Polski Ład, zaczyna działać, się rozpędzać coraz lepiej i przekładać na codzienne życie mieszkańców – stwierdził Morawiecki.

Premier przekonywał, że Polski Ład umożliwi znaczną rozbudowę infrastruktury i przyczyni się do polepszenia życia mieszkańców gmin takich jak Miedziana Góra.

– Jedną z części Polskiego Ładu jest wielki program budowy i modernizacji linii wodociągowych, linii kanalizacyjnych. Dzięki inwestycjom takim jak ta, tutaj u pana wójta w Miedzianej Górze w powiecie kieleckim, ponad 1000 odbiorców, 1000 mieszkańców będzie miało nowoczesny dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej – powiedział.

– To są rozwiązania, na które kładziemy ogromny nacisk, bo bardzo zależy nam na tym w Polskim Ładzie, aby do różnych gmin, Polacy wracali zza granicy, żeby nie chcieli wyjeżdżać z mniejszych gmin, powiatów, a do potrzebny jest pewien podstawowy standard życia – dodał Morawiecki.

