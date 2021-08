"Dziecko by to zrozumiało". Trump: To najgłupszy ruch w historii USA

Były prezydent USA udzielił wywiadu stacji Fox News. Podczas rozmowy nie szczędził ostrych słów pod adresem Joe Bidena w kontekście ostatnich wydarzeń w Afganistanie. Zdaniem byłego przywódcy Stanów Zjednoczonych kryzys afgański to efekt „najgłupszego ruchu, jaki kiedykolwiek został wykonany w historii naszego kraju".

Mocne słowa Trumpa

Zdaniem republikańskiego polityka, w konsekwencji złych decyzji Bidena Stany Zjednoczone poniosły dotkliwą porażkę wizerunkową.

– W oczach całego świata wyglądamy jak głupcy, jesteśmy słabi, żałośni, rządzą nami ludzie, którzy nie mają pojęcia, co robią – stwierdził.

Trump wskazywał, że administracja Bidena próbowała wycofać sprzęt i ludzi z Afganistanu według jego planów, ale ostatecznie zrobiła to w odwrotny sposób.

– Zapomnieli o jednej rzeczy, zapomnieli zabrać ze sobą ludzi i sprzęt, co oznacza, że zapomnieli zabrać ze sobą najwspanialszy sprzęt wojskowy na świecie. Trudno w to uwierzyć, bo dziecko by to zrozumiało – stwierdził.

Umowa z talibami

Były prezydent odniósł się także do ustaleń, jakie zawarł z przywódcą talibów Abdulem Ghanim Baradarem. W zamian za wycofanie wojsk z Afganistanu, talibowie mieli mieli zwalczać grupy terrorystyczne i powstrzymać się od zabijania amerykańskich żołnierzy.

Trump nadal stoi na stanowisku, że talibowie są wrogami, w przeciwieństwie do obecnej administracji, według których Amerykanie i talibowie mają "wspólny cel" w zakresie pełnej ewakuacji z Kabulu.

– Talibowie są wrogiem. Miałem do czynienia z przywódcą talibów. To nie jest prosty człowiek, to nie jest harcerz – stwierdził.

– Myślę, że nasi żołnierze, a nawet cywile są w ogromnym niebezpieczeństwie. Samoloty wlatujące i wylatujące z lotniska są w ogromnym niebezpieczeństwie. Talibowie mają najlepszy sprzęt, najlepsze rakiety, najlepsze czołgi i helikoptery – ostrzegł republikanin.

