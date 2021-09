Fogiel odpowiada na wystąpienie Tuska. Padły mocne słowa

Podczas sobotniej konwencji przemówienie programowe wygłosił Donald Tusk. Lider PO przekonywał, że jego partia ma odpowiednie rozwiązania nie tylko dla dużych aglomeracji, ale również dla miast powiatowych i wsi. Tusk skrytykował również zachowanie i wypowiedzi niektórych polityków PO (m.in. Franciszka Sterczewskiego, Sławomira Nitrasa czy Klaudii Jachiry).

Tusk zaatakował także obóz rządzący i zarzucił politykom Prawa i Sprawiedliwości dążenie do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu lider PO bardzo często powoływał się na wartości chrześcijańskie i zapewniał, że jego partia nie zamierza gorzej traktować katolików.

– Naszym przeciwnikiem nie są katolicy, bo przecież my jesteśmy katolikami w dużej większości. Nie wpadajmy w schizofrenię. Wiecie co, mi się to nigdy, ani przez minutę nie kłóciło z moim liberalizmem, pragnieniem wolności, nowoczesności – przekonywał zebranych w hali ośrodka sportowego w Płońsku delegatów PO.

Odpowiedź Fogla

Wystąpienie Tuska wywołało lawinę komentarzy. O wypowiedź został także poproszony Radosław Fogiel. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się dla portalu polskatimes.pl.

Polityk PiS odniósł się do zapewnienia Tuska, że PO będzie przykładała większą wagę do propozycji dla średnich i małych miejscowości Polski. Fogiel wskazał, że takie rozwiązania od dawna proponuje PiS.

– Donald Tusk zdradził politykom PO swoje wielkie odkrycie, tzn., że ludzie w Płońsku i Gołdapi mają te same ambicje, co mieszkańcy wielkich miast. Naprawdę, jestem pod wrażeniem – zakpił polityk PiS.

– Prawo i Sprawiedliwość od zawsze mówi o zrównoważonym rozwoju, że nie ma lepszej i gorszej Polski, że wszyscy Polacy mają prawo do korzystania z owoców wzrostu gospodarczego i rozwoju. Donald Tusk nagle odkrył te niesamowite fakty. Widać, jaka to jest zamknięta na Polaków i rzeczywistość partii – dodał.

Fogiel odpowiedział również na atak Tuska, który stwierdził, że Jarosław Kaczyński zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

– Nie zamierzam dyskutować z fantazjami czy też omamami Donalda Tuska. Tusk wspominał Davida Camerona, niech więc zajmie się epigonami Camerona we własnym ugrupowaniu, bo to politycy PO, Grzegorz Schetyna i Paweł Kowal, mówili o referendum w sprawie członkostwa Polski w UE. Jak na razie to PO jest jedyną partią w Polsce, która mówi o takim referendum – odparł.

