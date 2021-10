Francja chce się pojednać? Nieoficjalnie: Macron chce łagodzić spór Polski z KE

Jak dowiaduje się RMF FM, Francja będzie starała się załagodzić spory pomiędzy Komisją Europejską i polskim rządem po objęciu przez ten kraj prezydencji w Unii Europejskiej w styczniu 2022 roku.

Złagodzenie podejścia do Polski zapowiadają osoby z otoczenia prezydenta Emmanuela Macrona. Jak zauważa RMF FM, "trudno tego nie połączyć z sugestiami paryskich mediów, według których Pałac Elizejski będzie starał się w najbliższym czasie podwoić wysiłki, by sprzedać naszemu krajowi francuskie elektrownie atomowe". Dodatkowo w kwietniu odbędą się wybory prezydenckie we Francji, w których Macron będzie walczył o reelekcję.

"Według renomowanego francuskiego portalu Intelligence Online, wzmożona ma zostać również w najbliższym czasie w Polsce działalność firm lobbingowych – w tym europejskiej FairValue Corporate & Public Affairs – dążących do zacieśnienia polsko-francuskich więzów gospodarczych i promujących francuskie reaktory jądrowe nowej generacji" – czytamy na rmf24.pl.

Polski Krajowy Plan Odbudowy zamrożony

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Polska wciąż czeka na zaakceptowanie przez Komisję Europejską naszego Krajowego Planu Odbudowy. Rząd wskazuje, że nie ma prawnych ani merytorycznych podstaw do blokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. W ubiegłym tygodniu swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił podczas debaty w Parlamencie Europejskim premier Mateusz Morawiecki. Europosłowie nie dali się jednak przekonać do argumentów polskiego rządu i przyjęli rezolucję w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

Większość krajów członkowskich już otrzymała część środków z Funduszu Odbudowy. Na środki unijne czekają jeszcze trzy kraje. Oprócz Polski nie otrzymały ich jeszcze Węgry i Szwecja. Z kolei Bułgaria i Holandia nie przedstawiły dotąd swoich krajowych planów odbudowy i nie zwróciły się do Komisji Europejskiej o wypłatę środków z Funduszu Odbudowy i Odporności.

