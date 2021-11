"Działania wymierzone przede wszystkim w Polskę". Macierewicz: To niepokoi

Poseł PiS odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o koncentracji rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą. Ruch Kremla poważnie zaniepokoił administrację prezydenta USA Joe Bidena. Podczas swojej wizyty w Moskwie szef CIA miał ostrzegać Putina przed konsekwencjami takiego działania.

Wojna hybrydowa

Antoni Macierewicz stwierdził w Polskim Radiu 24, że ruch Moskwy nie powinien być zaskoczeniem. Jak wskazał, "od dawna było wiadomo, że Rosja będzie wykorzystywała atak hybrydowy na Polskę również do ataków na całą wschodnią flankę".

– Mamy do czynienia nie tylko z atakiem na Polskę, chociaż to ona jest centrum tego zagrożenia. Imperialna agresja rosyjska dotyczy całej wschodniej flanki i Europy Środkowej. To jest zupełnie oczywiste – stwierdził polityk.

Były szef MON wskazał także, że poważny niepokój budzi również "presja polityczno-prawna" na Polskę ze strony Unii Europejskiej, która, jak twierdzi, powstała z "inicjatywy Niemiec".

– To niepokoi i tworzy wrażenie równoległego działania, które jest wymierzone we wschodnią flankę, a przede wszystkim w Polskę – ocenił.

"Presja będzie realizowana"

Poseł pozytywnie ocenił starania naszej dyplomacji, która rozmawia z państwami, z których cudzoziemcy przylatują na polsko-białoruską granicę.

– To są bardzo słuszne czynności, chociaż trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że skuteczność tych państw do powstrzymania działań migracyjnych może być ograniczona – powiedział Macierewicz.

– Trzeba się liczyć z tym, ze ta presja będzie nadal realizowana, chociaż pewnie zmieni swój układ z powodu nadchodzącej zimy, która utrudni kształt takiego ataku, który miał miejsce w ciągu ostatnich miesięcy – ocenił poseł.

Czytaj też:

Macierewicz: Polski głos wierności chrześcijaństwu ma olbrzymie znaczenieCzytaj też:

Macierewicz: Apeluję, żebyśmy nie dali się sprowokować na Marszu Niepodległości