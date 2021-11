"Nie jesteście chrześcijanami". Rosyjski polityk prowokuje polskich żołnierzy na granicy

Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Bruzgach, gdzie pojawił się rosyjski polityk z pro-Putinowskiej partii. Sytuację opisał na Twittrze Stanisław Żaryn.

"Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dziś rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę" – pisze Żaryn, dołączając do wpisu materiał wideo.

"Rosyjski polityk oskarżał Polskę i Zachód o wywołanie kryzysu, a także oskarżył Polskę o agresję i brak człowieczeństwa. Politykowi rosyjskiemu towarzyszył propagandysta reżimu Łukaszenki" – relacjonował rzecznik.

Na filie słychać, jak Milonov wypowiada m.in. te słowa: "Wystarczy przeklinać kościół, łamać zasady wyznawane przez kościół. Nie jesteście chrześcijanami. Was nie dopuszczą do świętej komunii, za to wszystko, co robicie. Ksiądz nie wpuści was na próg kościoła, ponieważ jesteście niemiłosierni".

Dalej Żaryn tłumaczy, że obecność polityka na miejscu kryzysu to "kolejny przejaw wsparcia strony rosyjskiej dla reżimu Łukaszenki".

"Kreml coraz jawniej wspiera działania służb białoruskich przeciwko UE" – kończy swój wpis Żaryn.

Reakcja Kamińskiego

Na rosyjską prowokację zareagował minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński na antenie Polsat News stwierdził, że "wizyta Vitalya Milonova na granicy polsko-białoruskiej miała być teatrzykiem wsparcia dla Łukaszenki, ale to wsparcie w bardzo słabym wydaniu".

– To, co jest niezwykle interesujące, to jest coraz wyraźniejszy dystans Putina od Łukaszenki. Myślę, że zaczęło się to od bardzo niekorzystnej dla Rosjan wypowiedzi Łukaszenki dotyczącej możliwości zakręcenia gazociągu jamalskiego. Miał to być element szantażu i presji wobec Unii Europejskiej – dodał Kamiński.

