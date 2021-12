Semeniuk: Przewidujemy wzrost inflacji w pierwszym kwartale 2022 roku

– Przewidujemy wzrost inflacji jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku. Mam nadzieję, że po tym okresie inflacja zacznie wyhamowywać. Stąd nasze działania osłonowe – oznajmiła w środę polityk Zjednoczonej Prawicy w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Inflacja w Polsce

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie pakietu rozwiązań, określanych jako "tarcza antyinflacyjna", które mają doprowadzić do obniżki cen oraz ochronić osoby najuboższe przed drożyzną w kraju. Przypomnijmy, że projekt ustawy zakłada m.in.: zniesienie akcyzy na energię elektryczną, obniżenie stawek VAT na gaz ziemny, energię i ciepło, zmniejszenie akcyzy na paliwa oraz obniżenie opłaty emisyjnej do zera do końca maja 2022 roku. Ponadto, rządzący wdrożą tzw. podatek osłonowy w wysokości od 400 do 1150 zł, który będzie wypłacany Polakom w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny. Pomoc ma trafić do 7 mln gospodarstw domowych.

– "Tarcza antyinflacyjna" ma pomóc wszystkim najuboższym, ale też klasie średniej. Pakiet osłonowy wraz z kryterium dochodowym będzie brany pod uwagę, aby te środki finansowe mogły trochę odeprzeć efekty inflacji, która szaleje w całej Europie. (...) Chcemy w ten sposób wyhamować proces inflacyjny, złagodzić jego efekty, które najbardziej widoczne będą prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku – powiedziała wiceminister Olga Semeniuk. – Chcemy, żeby każdy Polak mógł poczuć, że cena np. za paliwo czy prąd nie rośnie w tak dużym tempie, jak w ostatnich miesiącach – dodała.

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w Polsce w listopadzie 2021 roku osiągnęła 7,7 proc. Zmierzony odczyt to najwyższy wynik w kraju od grudnia 2000 roku, czyli prawie 21 lat.

