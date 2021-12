Mocne słowa Morawieckiego: Musimy przestać się na to nabierać. To nie jest zabawa

Premier Morawiecki w swoim podcascie internetowym poruszył temat szczepień. Szef rządu zachęcał do ochrony własnego zdrowia.

– 95 proc. osób w pełni sił i zdrowia do 45. roku życia, które umierają dziś na COVID, to osoby niezaszczepione. 95 proc. Czy jest coś co powinno bardziej nas przekonać do szczepień niż ta liczba? – mówi premier.

Szef rządu podkreśla, że część danych, które podważają skuteczność szczepionki "płynie do nas ze wschodu". – Farmy rosyjskich trolli nie próżnują. A interes jest oczywisty. Im słabsza Polska, im słabsza Europa, tym silniejsza Rosja. Musimy przestać się na to nabierać. To nie jest zabawa. W Polsce na COVID zmarło już 90 tys. ludzi. Ile osób musi jeszcze umrzeć, żebyśmy zrozumieli, że czas najwyższy na szczepienie? Od początku zostawiliśmy Polakom wolność wyboru w kwestii szczepień. Ale dziś musimy sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Moja wolność czy moje życie? I moja wolność czy czyjeś życie? – mówił Mateusz Morawiecki w swoim internetowym podcaście.

"Prezent na Święta"

Premier dodaje, że sczepienie to "najlepszy prezent na Boże Narodzenie". – Nawet najlepsze regulacje nie poskutkują, jeśli każdy z nas nie podejmie osobistej decyzji: tak, chcę chronić siebie i swoim najbliższych, chcę też chronić innych ludzi. Warto zachować w tej sytuacji zdrowy rozsądek – mówił.

Jak dodaje kilka tygodni zwiększonej mobilizacji i obostrzeń to "niezbyt wysoka cena za zdrowie i życie". – Oczywiście jest lepsza droga. Prosta i bezpieczna. Dostępna dla każdego. Im więcej osób z nas się zaszczepi, tym obostrzenia będą mniej dotkliwe, a w końcu całkowicie znikną. Dlatego proszę. Jeśli jeszcze się nie zaszczepiliście, zróbcie to. Jeśli znacie kogoś kto tego nie zrobił, przekonajcie go, że warto. Szczepienie to najlepsze co teraz każdy z nas może zrobić dla siebie i dla innych. Najlepszy prezent na Boże Narodzenie– podkreśla Mateusz Morawiecki.

Pandemia w Polsce

Badania potwierdziły ostatniej doby 24 991 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób z COVID-19 – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wykryto ponad 3,7 mln zakażeń, zmarło blisko 88 tys. osób.

Na stronach rządowych podano, że w Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło blisko 4,3 mln osób. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 43,7 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,6 mln obywateli.

