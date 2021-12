"Nie mamy żadnych sygnałów". PiS obawia się decyzji prezydenta ws. "lex TVN"

W piątek 17 grudnia ustawa została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu.

W głosowaniu wzięło udział 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

Co zrobi prezydent?

Andrzej Duda ma 21 dni na decyzję w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Jak donosi "Rz" prezydent nie zamierza śpieszyć się z podjęciem decyzji. Z kolei w PiS istnieją poważne obawy co do tego, jaką decyzję podejmie prezydent.

– Nie mamy żadnych sygnałów w tej sprawie – przyznaje w rozmowie z gazetą ważny polityk PiS.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że "lex TVN" trafi do Trybunału Konstytucyjnego. W ustawie znajduje się bowiem zapis mówiący o tym, że władze mediów publicznych będzie powoływać nie Rada Mediów Narodowych, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Członków KRRiT mają z kolei powoływać posłowie, ale za zgodną kontrolowanego przez opozycję Senatu. Ta zmiana została wprowadzona za sprawą przyjętej poprawki złożonej przez Konfederację.

– Ta ostatnia zmiana może być niezgodna z konstytucją – mówi polityk PiS.

Sam prezydent podczas piątkowej rozmowy z dziennikarzami stwierdził, że "dokładnie zbada" "lex TVN".

Proszę pamiętać o tym, że prezydent konstytucyjnie ma tutaj różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, to jest prerogatywa prezydencka, może każdą ustawę skierować do rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim i może także ustawę skierować do TK, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z Konstytucją – mówił dalej. – Więc tych możliwości jest kilka i z tego punktu widzenia, bardzo dokładnie, tę propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament, zbadam – podkreślił.

