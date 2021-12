Tusk czyni aluzję do sprawy Giertycha. Błysnął znajomością mitologii

W poniedziałek wieczorem media obiegła wiadomość, że telefony komórkowe Romana Giertycha i Ewy Wrzosek w 2019 zostały zapakowane przy pomocy oprogramowania Pegasus.

Do szpiegowskich operacji miało dojść tuż przed wyborami parlamentarnymi – podała w poniedziałek amerykańska agencja prasowa Associated Press. Ślady włamań mieli znaleźć naukowcy związani z Uniwersytetem w Toronto, zrzeszeni w interdyscyplinarnej organizacji o nazwie Citizen Lab. Nie podano do wiadomości publicznej, kto zlecił ataki.

Grupa NSO – producent systemy Pegasus – miała zapowiedzieć współpracę z agencjami rządowymi w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Pegaz, Zeus i Olimp

W sposób metaforyczny do sprawy odniósł się we wtorek na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

"Pegaz (Pegasus) miał wynieść na Olimp swojego jeźdźca, ale Zeus strącił gościa w otchłań i przejął Pegaza. Wyjaśniam - tak na wszelki wypadek - że to jeden z mitów greckich, a nie groźba" – napisał.

Żaryn: Sprawa ma charakter kryminalny

Do sprawy odniósł się Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. "Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe" – podkreślił.

Przypomniał, że w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratura Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd. "Każe użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu" – dodał.

"Z uwagi na ograniczenia prawne nie odnosimy się do pytań dotyczących tego, czy konkretne metody i formy pracy operacyjnej są stosowane w Polsce. Nie informujemy również, czy wobec konkretnych osób były stosowane metody kontroli operacyjnej" – napisał Żaryn na Twitterze.

"Na koniec przypominam, że Pan Roman G. usłyszał poważne zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępczości gospodarczej. Sprawa ma charakter typowo kryminalny" – stwierdził.

