Jakubiak: Niemcy będą rządzić cenami i dostawami energii w Europie

– Kiedy w 2008 roku prezesem spółki Gazprom jest pan Gerhard Schroeder, kiedy pisze się biznesplan dla niemiecko-rosyjskiego układu biznesowego w Unii Europejskiej, wtedy już postanowiono, że jedynym źródłem ekologicznym jest gaz ziemny, chociaż to nieprawda – mówił Jakubiak w TVP Info.

– Dlaczego atom nie? Dlatego że każdy może wziąć kredyt i postawić sobie elektrownię atomową. Wtedy te wszystkie miliardy utopione na dnie Bałtyku w Nord Stream 2 będą bez sensu wydane – dodał.

"Niemcy będą rządzić Europą"

Według niego w związku z tym "cała polityka Unii Europejskiej idzie w tym kierunku, żeby gaz był wyłącznym źródłem energii oprócz wiatraków". – Dlaczego wiatraków? Bo są w dużej części produkowane na terenie Niemiec oraz źródłem energii odnawialnej, której udział i tak będzie nie większy niż 30 procent – przekonywał Jakubiak.

– Tak więc Niemcy ponad wszystko w tym przypadku chcą być wyłącznym dystrybutorem energii w Europie, co oznacza, że de facto będą rządzić Europą, bo będą rządzić cenami i dostawami energii do przemysłu, do mieszkań i tak dalej – powiedział.

Podwyżki i tarcza antyinflacyjna

Rachunki za gaz rosną ostatnio w zastraszającym tempie. Przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego uważają, że odpowiadają za to dwa czynniki: szantaż gazowy ze strony Rosji oraz nieodpowiedzialna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, przede wszystkim spekulacje na ryku handlu emisjami dwutlenku węgla.

13 stycznia Sejm przyjął tarczę antyinflacyjną 2.0, obniżającą VAT m.in. na paliwo, gaz i żywność. Ustawa ma chronić Polaków przed skutkami wzrostu cen.

