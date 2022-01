Piąta fala pandemii. Szczyt zakażeń dopiero przed nami

Omikron, który najczęściej jest teraz rozpoznawany to – jak przypomina naukowiec – jest najbardziej zaraźliwym wariantem patogenu odpowiedzialnego za trwającą już blisko dwa lata pandemię.

– Jest to zarówno na świecie, jak i w Polsce wariant dominujący – zaznaczył prof. Banach. 0 Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że każde kolejne zakażenie koronawirusem to infekcja wariantem omikron – ocenił.

Szczyt przed nami

- Szczyt zakażeń SARS-CoV-2 jest jeszcze przed nami. Dane matematyczne wskazują, że może być kilkaset tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie – podkreślił profesor. - Oczywiście nie będziemy tego w pełni rozpoznawali, bo u nas wydaje się, że górna granica liczby dziennych testów to 200 tysięcy – dodał.

Omikron, chociaż – jak podaje lekarz – w większości doprowadza do łagodnego przebiegu COVID-19, jest bardzo niebezpieczny, bo roznosi się szybciej i łatwiej. – W tym przypadku szczególnie należy pamiętać o przestrzeganiu rygorów sanitarnych i szczepieniach – mówił prof. Banach.

"Skala nowych przypadków niestety narasta"

Najnowsze dane mówią o 57 262 nowych zakażeniach, zmarło 271 osób z COVID-19 – przekazał w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

– Jesteśmy w piątej fali, ona niestety nabiera ciągle impetu. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze wyniki to mamy 57 262 nowe przypadki, czyli mniej więcej 400 mniej niż wczoraj. Ta wartość jest dość porównywalna z wynikiem wczorajszym. Jeśli popatrzymy tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu jest to duży wzrost. Widzimy, że skala nowych przypadków niestety narasta – powiedział w radiowej Jedynce wiceminister Kraska.

Podał, że w ciągu ostatniej doby wykonano 178 tys. testów. Poinformował też, że zmarło 271 osób z COVID-19.

Czytaj też:

Tajna korespondencja von der Leyen z szefem Pfizera. Przewodnicząca KE w ogniu krytykiCzytaj też:

Prof. Marczyńska: Nie rozumiem decyzji o przywróceniu nauki zdalnej