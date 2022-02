Kamiński: Większość parlamentarna PiS się chwieje

We wtorkowym głosowaniu Sejm odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Dodatkowo w projekcie zapisano możliwość domagania się odszkodowania przez pracownika, który ma uzasadnione podejrzenie, że zaraził się koronawirusem w miejscu pracy. Odszkodowanie byłoby należne od innego pracownika, który nie chciał poddać się testowi.

Jeszcze przed sejmowym głosowaniem w tej sprawie wicemarszałek Senatu Michał Kamiński wskazywał na problemy Prawa i Sprawiedliwości związane z utrzymaniem większości w Sejmie.

Kamiński: PiS się chwieje

– Wiele bardzo wskazuje na to, że większość parlamentarna PiS się chwieje. W zeszłym tygodniu PiS wycofało z głosowania wniosek o cofnięcie immunitetu pana prezesa Banasia, bo do tego wniosku potrzeba 231 głosów. Problem z głosami istnieje – stwierdził Michał Kamiński na antenie Polsatu News.

Polityk wskazywał, że w sprawie ustawy covidowej, ostatecznie odrzuconej przez Sejm, problem z uzyskaniem większości w głosowaniu był szczególny, bowiem "nawet dla dość lojalnych polityków PiS stało się jasne, że to co zostało przedstawione, co tu dużo mówić, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jest raczej dowodem na totalną utratę kontaktu z rzeczywistością przez kierownictwo PiS".

– Jest to ustawa, o której, nie spotkałem niezależnie od tego jakie kto ma poglądy polityczne, ale spotykam ludzi o bardzo różnych poglądach, nie spotkałem człowieka, któremu ustawa na temat donoszenia Polaków, jeden na drugiego, by się podobała, a do tego sprowadza się pomysł Jarosława Kaczyńskiego – ocenił senator opozycji.

