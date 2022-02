Ozdoba: Skandalem jest to, co w tej chwili robi Donald Tusk

Konsekwencje Polskiego Ładu nie ominęły również posłów, którzy w wyniku zmian podatkowych dostali pensje niższe o 1 000 – 1,400 zł. W czwartek Onet zamieścił na swoich stronach artykuł, w którym stwierdzono, że posłowie otrzymali przelewy w wysokości 425 zł, które miały częściowo zrekompensować niższe uposażenia wynikające z Polskiego Ładu. W czwartek lider PO Donald Tusk zaapelował na Twitterze, aby politycy nie przyjmowali tych pieniędzy, tylko wpłacili je na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Sam też wpłacę jutro solidarnie 425 zł. To tylko prośba, oczywiście" – napisał.

Ozdoba: Nie traktuję go poważnie

O powyższą prośbę Tuska był pytany wiceminister Ozdoba w programie Wirtualnej Polski. – Nie traktuję go poważnie. Szanuję to, że był premierem, ale nie szanuję tego, co robił – mówił.

Ozdoba dodaje, że "skandalem jest to, co w tej chwili robi" lider PO. – Zamiast zajmować się Twitterem, powinien zająć się blokowaniem Nord Stream 2 – ocenia Ozdoba.

Kontynuując temat Polskiego ładu dziennikarz zapytał wiceministra o możliwe dymisje związane z chaosem wywołanym wielką reformą PiS. – To jest coś, co na pewno będzie szkodziło obozowi Zjednoczonej Prawicy. Rozmawiam codziennie z Polakami i rzeczywiście wiele osób skorzysta na Polskim Ładzie, ale ten początkowy efekt niestety będzie miał negatywny skutek – stwierdził Ozdoba.

Chaos Polskiego Ładu

Polski Ład to wielka reforma gospodarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Jednym z jej elementów jest głęboka zmiana systemu podatkowego, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany mają być korzystne albo neutralne dla 90 proc. polskich podatników.

Projekt zaliczył jednak falstart. Na początku stycznia tego roku nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 złotych. Rządzący przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

Aby naprawić błędy Polskiego Ładu do Ministerstwa Finansów został ściągnięty Artur Soboń, który objął stanowisko wiceministra. Polityk PiS ma wspomóc dotychczasowych sześciu wiceszefów resortu finansów w naprawie reformy podatkowej

