Djokovic wyznaje: Wolę poświęcić trofea, niż być zmuszonym do szczepienia

Ostatnio tenisista udzielił wywiadu telewizji BBC. Była to pierwsza dłuższa rozmowa od czasu wykluczenia z Australian Open z powodu braku przyjęcia preparatu przeciw COVID-19.

Djokovic: To jest cena

Novak Djokovic kilkukrotnie zaznaczał, iż nie jest przeciwnikiem szczepień w ogóle, ale jeżeli warunkiem dopuszczenia do gry będzie przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19, to nie zamierza występować w przyszłych turniejach wielkoszlemowych.

– To jest cena, którą jestem w stanie zapłacić. Zasady podejmowania decyzji dotyczących mojego ciała są ważniejsze niż jakikolwiek tytuł czy cokolwiek innego. Staram się być w zgodzie z moim ciałem tak bardzo, jak tylko mogę. Nigdy nie byłem przeciwko szczepieniom, ale zawsze popierałem wolność do wyboru tego, co przyjmujesz do swojego ciała – oznajmił serbski tenisista.

Zawodnik dodał, że ma nadzieję, iż pandemia koronawirusa niedługo się skończy. Stwierdził także, że rozumie, iż "cały świat wkłada duży wysiłek w walkę z wirusem". Popularny "Nole" nie zamyka się całkowicie na możliwość przyjęcia szczepionki, ale ewentualną decyzję w przyszłości chce podjąć osobiście, nie pod presją. – Nigdy nie byłem przeciwko szczepieniom. Przyjmowałem szczepionki jako dziecko. Ale zawsze popierałem wolność wyboru, jeżeli dotyczy to twojego ciała – mówił.

Kolejne turnieje

Po wykluczeniu z turnieju Australian Open i deportacji z Australii, Novaka Djokovicia może ominąć kolejny turniej tenisistów. Niewykluczone bowiem, że Serb zostanie pozbawiony gry we French Open 2022. Francuski resort sportu poinformował w styczniu tego roku, że "nie będzie wyjątku" od ustawy, mówiącej o weryfikacji "paszportów szczepionkowych".

Impreza ma się odbyć w dniach 22 maja – 5 czerwca.

Prof. Duszyński: Epidemia COVID-19 nie będzie ostatnią