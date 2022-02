Stoltenberg: Nie widać oznak deeskalacji w terenie

We wtorek Stoltenberg poinformował, że z Moskwy płyną sygnały świadczące o woli kontynuowania rozmów dyplomatycznych, co "daje podstawy do ostrożnego optymizmu". Jednocześnie sekretarz poinformował, że nic nie wskazuje na deeskalację napięcia w terenie.

– Rosja zgromadziła siły bojowe na Ukrainie i wokół niej, bez precedensu od czasów zimnej wojny – ocenił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego przed środowym spotkaniem ministrów obrony państw NATO.

– Wszystko jest teraz gotowe do ataku, ale Rosja wciąż ma czas, aby cofnąć się z krawędzi – dodał Stoltenberg wzywając następnie Rosję "do zaprzestania przygotowań do wojny i rozpoczęcia prac nad pokojowym rozwiązaniem kryzysu”.

Szojgu: Rosjanie wracają do swoich baz

10 lutego rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe "Związkowa stanowczość 2022". Według nieoficjalnych danych manewry obejmują nawet 30 tys. żołnierzy, w większości rosyjskich. Pierwsza faza manewrów obejmowała transport sprzętu i wojska na zachód. W efekcie na Białoruś trafiło ponad 30 tys. rosyjskich żołnierzy, systemy rakietowe S-400, samoloty Su-25 oraz Su-35S, systemy rakietowe Pancyr-S oraz Uragan oraz rakiety Iskander.

Informacje o odesłaniu wojsk przekazał w komentarzu dla rosyjskich agencji informacyjnych rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

– Chodzi o jednostki z południowych i zachodnich okręgów wojskowych, które po wykonaniu swoich zadań, rozpoczęły już załadunek i jeszcze dziś rozpoczną powrót transportem kolejowym i drogowym do swoich garnizonów – powiedział Igor Konaszenkow.

Nie wiadomo dokładnie o jaką liczbę wojsk chodzi i z jakiego regionu zostaną wycofane, ale jest to pierwszy od wielu tygodni sygnał łagodzenia napięć związanych z obecnym kryzysem.

