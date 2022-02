Duma wzywa Putina do uznania niepodległości samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy

We wtorek rosyjska Duma Państwowa wezwała prezydenta Władimira Putina do uznania niepodległości należących do Ukrainy obwodów donieckiego i ługańskiego.

Posiedzenie plenarne Dumy przegłosowało we wtorek projekt uchwały przygotowany przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej dotyczący uznania niepodległości samozwańczych republik. Za jej przyjęciem głosowało 351 parlamentarzystów, przeciw było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący izby niższej parlamentu Wiaczesław Wołodin poinformował, że dokument trafi niezwłocznie na biurko prezydenta. – Deputowani uważają, że uznanie niepodległości republik stworzy podstawy do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i ochrony ich mieszkańców republik przed zagrożeniami zewnętrznymi, a także do wzmocnienia pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej – powiedział. – Waszyngton eskaluje napięcie, dostarcza broń na Ukrainę wraz z krajami europejskimi, Kijów nadal nie przestrzega porozumień mińskich. Wszystko to stwarza zagrożenie i ryzyko dla życia obywateli i rodaków rosyjskich mieszkających w republikach – dodał cytowany przez Ria Novosti Wołodin.

Samozwańcze republiki ludowe Zarówno Ługańska jak i Doniecka Republika Ludowa, które ogłosiły swoją niepodległość w 2014 roku, uznawane są jedynie przez Osetię Południową - sporne terytorium w północnej Gruzji. "Uznanie niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej może udaremnić mińskie porozumienie pokojowe, do których przestrzegania Rosja się zobowiązała" – zaznaczyła agencja Reutera.

