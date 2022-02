"Sytuacja jest bardzo groźna". Scholz o planach Putina

Szef niemieckiego rządu udzielił wywiadów telewizjom ARD i RTL. Stwierdził, że "łamiąc chronioną prawem międzynarodowym zasadę nienaruszalności granic, Putin podważa fundamenty pokoju, który udało się znaleźć w Europie".

Postępowanie Rosji wobec Ukrainy Scholz określił jako "bardzo groźne". Jego zdaniem, kto słuchał tego, co Putin miał do powiedzenia w ostatnich latach, ten wie, że rosyjski prezydent "faktycznie ma zamiar zmienić coś w geografii Europy".

– Kto dostatecznie długo poszuka, ten znajdzie w historii wiele granic, które były kiedyś inne. Jeśli na nowo będziemy o nich dyskutować, to czekają nas bardzo niespokojne czasy – stwierdził.

"Jesteśmy w stanie wprowadzić kolejne sankcje"

Kanclerz Niemiec ponownie zarzucił Rosji złamanie prawa międzynarodowego. Zwrócił uwagę, że Moskwa zgromadziła wzdłuż granicy z Ukrainą wystarczająco dużo wojsk, aby przeprowadzić inwazję na ten kraj.

Nawiązał również do ogłoszonych przez Unię Europejską sankcji wobec Rosji i zapowiedział kolejne. – Jesteśmy w stanie wprowadzić jeszcze kolejne sankcje, jeśli stanie się to, czego nie można wykluczyć wobec koncentracji wojsk, czyli że faktycznie dojdzie do pełnej militarnej inwazji na Ukrainę ze strony Rosji – oświadczył Scholz.

Berlin nie zmienia jednak zdania w sprawie dostaw broni na Ukrainę, tłumacząc, że w ten sposób trzyma się zapisów restrykcyjnej ustawy. – Chodzi o to, aby chronić Ukrainę nie poprzez dostarczanie jej broni, tylko poprzez jedność wspólnoty międzynarodowej – przekonywał niemiecki kanclerz.



