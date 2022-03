Prezydent Litwy: Jeśli chcemy uniknąć III wojny światowej, musimy zrobić to teraz

Prezydent Nauseda ostrzegł, że Władimir Putin nie zamierza się zatrzymać po zajęciu Ukrainy i jeśli Zachód ma zamiar go powstrzymać, musi zrobić to teraz "wszelkimi dostępnymi środkami". – Jeśli chcemy uniknąć III wojny światowej, musimy zrobić to teraz – powiedział.

– Rosja jest długotrwałym zagrożeniem dla sojuszników NATO i bezpieczeństwa całej Europy. Zagrożenie to pozostanie, niezależnie od zakończenia inwazji militarnej Rosji na Ukrainę. Musimy poważnie przygotować się do obrony – dodał litewski prezydent.

Podczas spotkania politycy omówili reakcję Sojuszu na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz potrzebę wzmocnienia potencjału obronnego w regionie. Nauseda przekazał Blinkenowi, że Litwa gotowa jest na stałe przyjąć amerykańskich żołnierzy.

W związku z rosyjską inwazję na Ukrainę szef amerykańskiej dyplomacji od kilku dni przebywa w Europie. W sobotę spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz gościł w Rzeszowie i na przejściu granicznym w Korczowej.

USA: Zielone światło dla przekazania Ukrainie samolotów

Sekretarz stanu wystąpił w programie " Face The Nation" telewizji CBS, gdzie był pytany o wojnę rosyjsko-ukraińską.

W pewnym momencie padło pytanie o słynne myśliwce, które Polska miałaby ponoć przekazać Ukrainie. Co ciekawe Blinken nie zdementował tych doniesień.

– Stany Zjednoczone dały „zielone światło” państwom NATO, jeśli zdecydują się dostarczyć Ukrainie myśliwce, dzień po tym, jak prezydent Zełenski zwrócił się do członków Kongresu z apelem dot. przekazania samolotów podczas sobotniej rozmowy przez Zoom – stwierdził Blinken.

