Morawiecki: Nie damy z siebie zrobić niewolników

W piątek rano w Wersalu szef polskiego rządu podsumował rozmowy, które toczyły się w ostatnich godzinach na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że z zapisów przyjętej deklaracji jasno wynika, że wszyscy uczestnicy spotkania zgadzają się z tym, że w przyszłości Ukraina powinna wstąpić do Unii Europejskiej.

– Po kilku godzinach bardzo dobrej, ożywionej debaty na pewno stało się jasne dla wszystkich, że chcemy zobaczyć Ukrainę w UE. Jedni chcieliby zobaczyć szybciej, chcieliby tę perspektywę wzmocnić, i do takich krajów należy Polska, ale są kraje takie jak Holandia, która chce ten proces spowolnić – powiedział.

– Ważne jest też zdanie, które znalazło się w deklaracji, które wskazuje na to, że chcemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy. To słowo jest jednoznaczne i świadczy o tym, że chodzi tutaj również o Unię Europejską – dodał premier.

Unijne sankcje na Rosję

Szef rządu przekazał, że kolejnym tematem podejmowanym na szczycie były sankcje, jakie Unia Europejska zamierza nałożyć na Rosję. Zapewnił, że Polska domaga się od wspólnoty jak najdalej idącej odpowiedzi na rosyjskie zbrodnie.

– Wszyscy się zgadzają z tym, że najbardziej surowe sankcje i te, które są jakby to powiedzieć najbardziej konkretne, ponieważ dotyczą konkretnych ludzi w establishmencie kremlowskim, to są sankcje dotyczące majątku oligarchów. To jest, to co postulowałem już dwa tygodnie temu, zamrozić majątki oligarchów – powiedział.

– W nocy znalazło to pozytywny oddźwięk, aby te majątki konfiskować, a z tego skonfiskowanego majątku budować fundusz na odbudowę Ukrainy i to się szanowni państwo będzie działo. Już niektóre państwa pozytywnie odpowiedziały na taki apel – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Nie będziemy niewolnikami

Premier zaznaczył również, że Putin "rzucił rękawicę porządkowi geopolitycznemu całego świata".

– Chce zniszczyć normalne funkcjonowanie krajów mniejszych, średnich. Chce wrócić do porządku, kiedy wielkie mocarstwa będą miały swoje strefy wpływów. Chce zrobić z Polski i innych krajów na powrót kraje podporządkowane Rosji, a z Polaków zrobić niewolników. My nie damy z siebie zrobić niewolników – deklarował Morawiecki.

