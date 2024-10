Morawiecki: Obecny rząd idzie na rękę wszystkim brukselskim politykom i biurokratom

W czwartek w Brukseli odbywa się posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie migracji. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Szef rządu przedstawił państwom UE zapisy strategii migracyjnej Polski.

Morawiecki uderza w Tuska

Tego dnia w Brukseli był także były premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w konferencji prasowej z europosłem PiS Piotrem Müllerem. Morawiecki przekonywał, że w kwestii migracji "obecny rząd idzie na rękę tym z Brukseli, którzy chcą wrócić do poprzedniego kształtu paktu migracyjnego".

– Doświadczamy korków na granicy wewnętrznej UE. Granice zewnętrzne muszą być szczelne po to, żeby granice wewnętrzne służyły rozwojowi gospodarczemu i przedsiębiorcom. To zmniejsza konkurencyjność przedsiębiorców – powiedział.

Polityk jednoznacznie sprzeciwił się przymusowej relokacji migrantów, co stanowiłoby "pogwałcenie zasady wolności i suwerenności członków europejskiej wspólnoty".

– Mamy do czynienia z naruszeniem zasad współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE. Donald Tusk dowiedział się z mediów niemieckich o tym, że Niemcy przewożą i pozostawiają na naszym terenie migrantów. Oczekuję od rządu postawienia veta dla przymusowej relokacji – powiedział Morawiecki.

Rządowa strategia migracyjna

Premier Donald Tusk ogłosił niedawno nową strategię migracyjną Polski. O tym, co konkretnie ona zawiera informował portal Money.pl. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dokument zatytułowany "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy, takie jak: kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu, dostępu do rynku pracy czy integracji.

Strategia "przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa". Procesy migracyjne mają być "szczegółowo regulowane". Rząd będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu. Ciałem kluczowym dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji.

