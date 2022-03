"Koalicja odwagi". Dworczyk komentuje wizytę premierów w Kijowie

Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że wyjazd premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa był wyrazem "absolutnego wsparcia" dla tego kraju.

– Można powiedzieć, że to była taka "koalicja odwagi”, która wyruszyła na Ukrainę, żeby poprzeć Ukraińców, żeby wysłać jasny sygnał do Władimira Putina. Ukraina nie zostanie sama. Nie ma Europy bez wolnej Ukrainy. Działania zbrojne Federacji Rosyjskiej muszą się jak najszybciej zakończyć – powiedział Dworczyk.

Dworczyk: Nie ma mowy o wojnie NATO z Rosją

Wicepremier Jarosław Kaczyński wskazał w Kijowie na potrzebę utworzenia międzynarodowej misji pokojowej na Ukrainie. – Chciałbym odwołać się do sumień przywódców europejskich, do zasad, które głoszą, bo na Ukrainie jest potrzebna pomoc. Sądzę, że jest potrzeba pokojowej misji NATO czy szerszego układu, która będzie działać na Ukrainie – powiedział Kaczyński.

Michał Dworczyk zaznaczył, że apel prezesa PiS skierowany jest "nie tylko do Europy, ale do całego wolnego świata".

– To oczywiście musi być przedmiotem dyskusji na poziomie Sojuszu Północnoaltantyckiego i o wiele szerzej, być może trzeba rozmawiać. Jest to apel, aby taka inicjatywa została podjęta, która zatrzyma przelew krwi w Ukrainie – mówił szef kancelarii premiera. – Jest to apel o to, by wypracować wspólnie na poziomie międzynarodowym takie rozwiązanie które pozwoli zatrzymać działania zbrojne w Ukrainie. To musi się wiązać z obecnością NATO – dodał.

Jednocześnie Dworczyk podkreślił, że nie ma mowy o wojnie NATO z Rosją.

– Czym innym jest misja pokojowa, która czasami w sposób zdecydowany wkracza na teren objęty konfliktem, a czym innym jest udział w wojnie – argumentował szef KPRM.

