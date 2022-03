Morawiecki w "Bildzie" apeluje do Scholza: Niech pojedzie do Kijowa

– We wtorek rano spotkałem się z kolegami z Czech i Słowenii na lotnisku w Rzeszowie, a stamtąd pojechaliśmy do Przemyśla na granicę, gdzie czekał na nas pociąg. Podróż pociągiem trwała bardzo długo, 11 godzin przez samą Ukrainę. Przyjechaliśmy dopiero wieczorem – powiedział Morawiecki o podróży do Kijowa.

– Nie słyszeliśmy żadnych bomb ani wystrzałów. Nasi partnerzy na Ukrainie wybrali bezpieczną drogę. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ale w Kijowie widzieliśmy opuszczone ulice, bloki mieszkalne w ruinie, zbombardowane przez rosyjskie czołgi. Straszne – dodał.

"Zełenski to wielki dowódca i mąż stanu"

– Prezydent Zełenski i premier Szmyhal oczywiście bardzo ciepło nas przywitali. Uzgodniliśmy, że to spotkanie będzie symbolem tego, że Ukraina nie jest odizolowana. Symbol jedności kraju, który również z lwią odwagą walczy o naszą wolność – podkreślił Morawiecki. Jego zdaniem "Zełenski jest w szczytowej formie". – To wielki dowódca i mąż stanu. To samo dotyczy premiera Szmyhala. Nie tracą przekonania, że w końcu im się uda. I nie cofną się przed niczym – podkreślił.

Tłumaczył, że w porozumieniu z przywódcami UE przygotowano pakiet pomocowy, który będzie obejmował pomoc humanitarną, ale także broń defensywną. – Tego Ukraina potrzebuje właśnie teraz, aby odeprzeć brutalne ataki Putina: broń przeciwpancerną, pociski przeciwlotnicze Stinger - wszystko by bronić swoich domów. To było dla mnie ważne. I to jest coś znacznie więcej niż tylko symbolika – ocenił.

Misja pokojowa NATO i polskie MiG-i dla Ukrainy

Pytany o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą i propozycję prezesa Kaczyńskiego na temat misji pokojowej NATO, Morawiecki odpowiedział, że "Ukraina, jako suwerenne państwo, może w każdej chwili o to poprosić". – Kijów chce pomocy od wolnego świata. Może to oznaczać ustanowienie strefy zakazu lotów lub rozpoczęcie misji humanitarnej w celu ratowania życia. W tej chwili NATO udziela pomocy humanitarnej. Cierpienie Ukraińców wymaga jednak nie słów, lecz działań. Gdyby NATO udzieliło jasnych odpowiedzi, przyjąłbym to z zadowoleniem – powiedział.

Zapytany o dostarczenia Ukrainie myśliwców MiG-29, premier wyjaśnił, że Polska nadal jest gotowa je przekazać, ale "tylko pod parasolem i w porozumieniu NATO z USA".

– Wzywam kanclerza Scholza, premiera Johnsona, prezydenta USA Bidena, prezydenta Francji Macrona i wszystkich szefów rządów państw UE, by również udali się do Kijowa. Powinni spojrzeć w oczy kobietom i dzieciom i pomóc im ocalić życie i niezależność. Tam walczą o wartości Europy i świata zachodniego. Dlatego musimy stanąć po ich stronie – oświadczył Morawiecki.

Apel do Niemiec o sankcje na rosyjskie surowce

Zwrócił uwagę, że "jest bardzo ważne, aby Niemcy dostrzegły prawdziwe cele polityki Kremla". – Bo jeśli chcesz powstrzymać machinę wojenną Putina, musisz powstrzymać import ropy i gazu z Rosji. W tym celu Niemcy i UE muszą jak najszybciej wprowadzić całkowite embargo energetyczne na Rosję. Kiedy Putinowi skończą się ruble i dolary, skończy się też jego wojna. Ponieważ jego kraj będzie bankrutem – podkreślił.

Tłumaczył, że dla niego nie ma żadnych czerwonych linii, jeśli chodzi o sankcje gospodarcze wobec Rosji. – Putina można pokonać militarnie lub ekonomicznie. Wolę sposób ekonomiczny, bo wtedy jest mniejszy rozlew krwi. Ale w tym celu musimy być naprawdę konsekwentni: żadnych więcej wyjątków od blokowania banków. Ścisła konfiskata majątku oligarchów. Zniesienie wiz dla obywateli Rosji, zamrożenie wszystkich aktywów członków putinowskiej partii Jedna Rosja. Musimy być kreatywni, nie możemy już niczego wykluczać. Tylko w ten sposób możemy pokonać to imperium zła – powiedział Morawiecki.

